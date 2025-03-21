ДСНС працює на місцях пожеж, розбирає завали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Наслідки атаки на Запоріжжя: голова ОВА показав моторошне відео

Що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя

Ввечері 21 березня Запоріжжя опинилися під ворожим обстрілом.

Внаслідок злочинної російської атаки за останніми даними загинули 2 людей, ще 4 – постраждали.

Рятувальники ліквідували пожежу площею 70 квадратних метрів у місцевому ресторані, дачному будинку, дитячому садочку. Горіли також 30 квадратних метрів квартири на 7 поверсі дев'ятиповерхівки.

1 приватний житловий будинок зруйновано, ще 2 – пошкоджено. Вибухова хвиля та уламки пошкодили і сусідні будинки.

За інформацією Суспільного, горів заклад громадського харчування.

На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Наслідки російського удару по Запоріжжю: фото ДСНС

ДСНС ліквідують наслідки російського удару по Запоріжжю: дивіться відео