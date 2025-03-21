Відомо про смерть щонайменше однієї людини внаслідок російського удару по місту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізьку ОВА.

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Що відомо про наслідки удару по Запоріжжю

Увечері 21 березня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього є руйнування, виникло 3 пожежі.

Відомо про щонайменше 5 постраждалих, серед яких троє перебувають у важкому стані.

Одна людина загинула під завалами. Її дістали рятувальники, служби продовжують рятувальну операцію.

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Нагадаємо, під атакою цього ж дня опинилася й столиця. У Києві чули вибухи, працювали системи ППО.

Гучно було і у Дніпрі. О 20:44 у Дніпрі пролунали вибухи. Місцеві ЗМІ підтвердили роботу ППО, про негативні наслідки атаки поки не повідомлялося.