Известно о смерти по меньшей мере одного человека в результате российского удара по городу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую ОГА.

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Что известно о последствиях удара по Запорожью

Вечером 21 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. Вследствие этого есть разрушения, возникло 3 пожара.

Известно о по меньшей мере 5 пострадавших, среди которых трое находятся в тяжелом состоянии.

Один человек погиб под завалами. Его достали спасатели, службы продолжают спасательную операцию.

Россия нанесла удар по Запорожью: смотрите видео

Напомним, под атакой в этот же день под атакой оказалась и столица. В Киеве слышали взрывы, работали системы ПВО.

Громко было и в Днепре. В 20:44 в Днепре раздались взрывы. Местные СМИ подтвердили работу ПВО, о негативных последствиях атаки пока не сообщалось.