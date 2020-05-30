Фракція "Слуга народу" планує на засіданні 1 червня обговорити ймовірність відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Проаналізувавши перебіг розслідування нещодавніх резонансних справ, парламентарі оцінять, чи ефективно працює Нацполіція і МВС.

"Слуги народу" говоритимуть про відставку Авакова

Наразі позиція фракції щодо нього не сформована, заявив депутат "Слуги народу" Денис Монастирський в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Ми на фракції ще не обговорювали, в нас засідання відбудеться у понеділок ввечері (1 червня – 24 канал), одразу після засідання профільного комітету. Ми, звичайно, це будемо обговорювати,

– зазначив нардеп.

За його словами, головним при оцінюванні МВС, зокрема і очільника відомства Арсена Авакова, буде аналіз того, як швидко міністерство сприяло у розслідуванні двох нещодавніх резонансних справ. Мова йде про побиття і зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції, а також масову стрілянину у Броварах.

"Я прихильник того, що в цих випадках треба і причини, які призвели до цих випадків, і реакції відповідних органів на цю ситуацію", – пояснив Монастирський.

Та додав, що потрібно врахувати такі чинники:

чи були факти приховування доказів за цими справами;

яким було сприяння та як швидко йде розслідування.

На його думку, це буде ключовим при оцінюванні як керівництва Національної поліції, так і профільного міністерства.

До слова, журналісти та активісти вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова у зв’язку зі зґвалтування у Кагарлику та стріляниною у Броварах.

Зверніть увагу! Представники фракції "Голос" на погоджувальній раді у понеділок, 1 червня, вимагатимуть від Авакова звіту щодо злочинів, здійснених правоохоронцями. Нардепи мають намір збирати підписи за відставку міністра.

Зґвалтування у Кагарлику: головне

Вранці 25 травня стало відомо, що співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали д вох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) за підозрою у зґвалтуванні.

поліції (Київська область) Раніше до лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями.

Виявилося, що 23 травня її викликали в поліції на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.

з вогнепальної зброї, а після цього Двох поліцейських затримали. Це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу ж звільнили. Все відділення Кагарлицької поліції, де вони працювали, розформували.

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