Двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні: що відомо

Двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київська область) підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Їх звільнили зі служби та затримали. Весь підрозділ розформували.

Поліцейських звільнили через підозру у зґвалтуванні

Співробітники департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції (Київщина) за підозрою у зґвалтуванні, повідомили у фейсбуці МВС.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко звільнив поліцейських, яких підозрюють у скоєнні злочину, а також відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділ розформують та проведуть переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Що відомо про зґвалтування

У поліцію 24 травня надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка 1994 року народження. Вона заявила про побиття та зґвалтування. За її словами, до цього були причетні поліцейські.

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції взявся за перевірку. За попередніми даними, працівники поліції таки причетні до прикрого інциденту. Постраждалу напередодні доставляли у відділ поліції, щоб вона надала пояснення щодо крадіжок майна.

Двоє співробітників Кагарлицького відділу поліції наразі перебувають у СІЗО.