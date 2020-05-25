Поліцейські катували і ґвалтували жінку-свідка: відомі їхні імена
У Кагарлицькому райвідділку поліції, що у Київській області, двох працівників поліції звинуватили у зґвалтуванні та побитті жінки 24 травня, а також знущанні з чоловіка. Їх обох звільнили і зараз готують підозру. Тим часом вже стали відомі імена "героїв".
Їхні імена опублікував телеграм-канал Teza.
Важливо Били і стріляли над головою: з'явилися деталі зґвалтування жінки поліцейськими
Перший з "правозахисників" тепер уже колишній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів. Йому 35 років.
За даними видання "Детектив-Info" він є уродженцем Західної України. Кузів одружений та має двох синів. Має звання капітана поліції.
Підозрюваний у зґвалтуванні експоліцейський Микола Кузів / фото поліції Маріуполя
Другий зловмисник молодший за свого напарника. Це 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Він також одружений – у декларації вказана його дружина Анна. Про дітей згадок немає.
До слова, їх обох обвинувачують за статтями про зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень. За це їм загрожує до 8 років за ґратами.
Зґвалтування свідка поліцейськими: коротко
Сама 26-річна жертва поскаржилася на те, що її в ніч з 23 на 24 травня катували та ґвалтували поліцейські. Вони надягали на неї противогаз і кайданки та стріляли з табельної зброї просто у неї над головою.
Крім жінки, постраждав також ще один чоловік. Його жорстоко побили, застосовували той самий прийом з противогазом та пістолетом і також погрожували зґвалтувати.
Наразі справою займається Державне бюро розслідувань. Слідчі готують підозри затриманим і вирішують питання про обрання запобіжного заходу.