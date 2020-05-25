Полицейские пытали и насиловали женщину-свидетеля: известны их имена

В Кагарлыкском райотделе полиции, что в Киевской области, двух сотрудников полиции обвинили в изнасиловании и избиении женщины 24 мая, а также издевательстве над мужчиной. Их обоих уволили и сейчас готовят подозрение. Тем временем уже стали известны имена "героев".

Их имена опубликовал телеграм-канал Teza.

Важно Били и стреляли над головой: появились детали изнасилования женщины полицейскими

Первый из "правозащитников" теперь уже бывший начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив. Ему 35 лет.

По данным издания "Детектив-Info" он является уроженцем Западной Украины. Кузив женат и имеет двух сыновей. Имеет звание капитана полиции.

Подозреваемый в изнасиловании экс-полицейский Николай Кузив / фото полиции Мариуполя

Второй злоумышленник младше своего напарника. Это 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Он также женат – в декларации указана его жена Анна. О детях упоминаний нет.

К слову, их обоих обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. За это им грозит до 8 лет за решеткой.

Изнасилование свидетеля полицейскими: коротко

Сама 26-летняя жертва пожаловалась на то, что ее в ночь с 23 на 24 мая пытали и насиловали полицейские. Они надевали на нее противогаз и наручники и стреляли из табельного оружия прямо у нее над головой.

Кроме женщины, пострадал также еще один человек. Его жестоко избили, применяли тот же прием с противогазом и пистолетом и также угрожали изнасиловать.

Сейчас делом занимается Государственное бюро расследований. Следователи готовят подозрения задержанным и решают вопрос об избрании меры пресечения.