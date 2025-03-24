Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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18:57, 24 марта Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА.

18:44, 24 марта Кировоградская область – угроза применения ударных БПЛА.