Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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18:57, 24 березня
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
18:44, 24 березня
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.
18:24, 24 березня
БпЛА у центральній та південній частині Дніпропетровської області, рухаються в північно-західному напрямку.