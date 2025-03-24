Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Чому Росія вибірково б'є по містах України "Шахедами": Ігнат пояснив ворожу тактику

18:57, 24 березня Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

18:44, 24 березня Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.