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Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании: что известно

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Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании:
Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании: / unn.com.ua

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании. Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил правоохранителей и принял решение расформировать подразделение и провести переаттестацию всего личного состава.

Внутренняя безопасность Национальной полиции Украины задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании, сообщили в фейсбуке МВД.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела,
– говорится в сообщении.

Кроме того, подразделение расформируют и проведут переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого ОП.

Новость дополняется… 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Постраждалі Министерство внутренних дел Полиция Новости Украины
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