Двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании: что известно

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании. Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил правоохранителей и принял решение расформировать подразделение и провести переаттестацию всего личного состава.

Внутренняя безопасность Национальной полиции Украины задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании, сообщили в фейсбуке МВД.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела,

– говорится в сообщении.

Кроме того, подразделение расформируют и проведут переаттестацию всего личного состава Кагарлицкого ОП.

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