У п'ятницю, 5 червня, міністра внутрішніх справ Арсен Авакова хочуть заслухати на засіданні Верховної Ради. Він доповідатиме щодо зґвалтування у Кагарлику та перестрліки в Броварах, які трапилися напередодні.

З такою пропозицією виступила фракція "Слуга народу" на погоджувальній раді. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Зверніть увагу "Слуги народу" на засіданні фракції обговорять можливість відставки Авакова

За словами першого заступника глави фракції Олександр Корнієнко, цю ініціативу підтримали усі фракції парламенту.

Що відомо про події в Кагарлику та Броварах?До лікарні звернулася жінка, яка заявила про побиття та зґвалтування правоохоронцями. Виявилося, що 23 квітня її викликали в поліцію на допит. Там її прикували наручниками, стріляли над головою з вогнепальної зброї, а після цього зґвалтували.



29 травня у Броварах сталася масова перестрілка. Її учасникам були підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень

Також політик зазначив, що крім доповіді щодо ситуацій у Кагарлику та Броварах, Аваков може доповісти і про стан розслідування щодо смерті нардепа Валерія Давиденка.

Довідка. 23 травня Давиденка знайшли з простреленою головою у власному офісі у Києві. Правоохоронці, які розслідують цю справу, розглядають три основні версії – самогубство, доведення до самогубства та вбивство.

Відновлення роботи Ради

Раніше Верховна Рада скасувала пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня. Адже у нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича виявили коронавірус. Згодом COVID-19 підтвердили у "слуги народу" Валерія Божика.

Оскільки нових підтверджених випадків немає, з 2 червня парламент повертається до роботи у сесійній залі. Крім цього, фотографам та операторам дозволили працювати у ложі преси, проте в обмеженій кількості.

Що це розглядатиме парламент протягом тижня

Пленарний тиждень нардепи почнуть з розгляду програми Кабміну. Уряд Дениса Шмигаля вніс цей законопроєкт ще у квітні, проте тоді до нього було багато запитань – 10 комітетів його відхилили. Його розглядатимуть знову, але вже з правками депутатів.

Верховна Рада планує розглянути другому читанні законопроєкт щодо злодіїв в законі. Детальніше про нього – читайте тут.

Також депутати розглянуть законопроєкт щодо допомоги представників креативної індустрії. Тобто тим, хто працює у творчій сфері та постраждав від кризи, спричиненої коронавірусом.

Крім цього, парламент візьметься за законопроєкти, пов'язані з місцевими виборами. Зокрема ті, які стосуються створення політичних списків на ОТГ та зменшення застави в 4 рази.

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