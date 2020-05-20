Через спалах коронавірусу Рада скасувала пленарні засідання
Через спалах COVID-19 у парламенті нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня. Раніше на самоізоляцію пішла фракція "Батьківщина" у повному складі.
Пленарні засідання скасували
Скасувати засідання у сесійній залі рекомендував регламентний комітет. Пропозицію підтримали 311 народних обранців, інформує 24 канал.
Актуально "Батьківщина" – на самоізоляції: усю фракцію тестують на COVID-19
До кінця тижня нардепи працюватимуть у комітетах, депутатських групах та фракціях.
Нардепів від "Батьківщини" та "Голосу" тестують
Зазначимо, що 20 травня на пленарне засідання парламенту не з’явилась нардепи від "Батьківщини". У повному складі фракція пішла на самоізоляцію, депутатам проводять тестування на COVID-19. Раніше коронавірус виявили у нардепа від цієї політсили Олега Мейдича.
Ви бачите, що сьогодні немає у залі однієї з фракцій, я би сказала відповідальної фракції. Це фракція "Батьківщина". На жаль, один з наших колег – Олег Мейдич захворів, у нього підтвердили коронавірус. Як відповідальна фракція, сьогодні відсутня в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію
– повідомила заступник голови ВРУ Олена Кондратюк.
Крім цього, як повідомила народна депутатка Кіра Рудик, ввечері тестуватимуть і представників фракції "Голос". Адже серед них є депутати, які контактували з Мейдичем. Вони вирішили не приходити сьогодні у Верховну Раду.
Захворів нардеп Олег Мейдич
Про те, що у Олега Мейдича – коронавірус, стало відомо 19 травня. Чергове засідання Верховної Ради цього дня хворий парламентар пропустив. У системі "Рада" його картка зареєстрованою не була.
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