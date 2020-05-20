"Батьківщина" – на самоізоляції: усю фракцію тестують на COVID-19

"Батьківщина" у повному складі пішла на самоізоляцію. Раніше коронавірус виявили у нардепа від цієї політсили Олега Мейдича. Наразі усіх колег інфікованого тестують.

Нардепів від "Батьківщини" тестують

Нардепи від "Батьківщини" через ситуацію з COVID-19 у фракції не з'явились на пленарне засідання Верховної Ради. Інформацію про коронавірус у Мейдича підтвердила заступник голови парламенту Олена Кондратюк, інформує 24 канал.

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Ви бачите, що сьогодні немає у залі однієї з фракцій, я би сказала відповідальної фракції. Це фракція "Батьківщина". На жаль, один з наших колег – Олег Мейдич захворів, у нього підтвердили коронавірус. Як відповідальна фракція, сьогодні відсутня в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію

– повідомила Кондратюк.

Поки не буде результатів тестування нардепів, у залі засідань парламенту вони не з'являться.

Хворі на COVID-19 нардепи

Про те, що у Олега Мейдича – коронавірус, стало відомо 19 травня. Чергове засідання Верховної Ради цього дня хворий парламентар пропустив. У системі "Рада" його картка зареєстрованою не була.

Цікаво також, що лише 16 травня спікер Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді більше не залишилося хворих на коронавірус. Усього хворіли 10 – 15 людей, але всі вони одужали.

Хто такий Олег Мейдич: коротко



Олег Мейдич / Фото ВЛАСНО.info

До Верховної Ради України він вперше потрапив за результатами парламентських виборів 2019 року. Тоді політик балотувався від "Батьківщини" по мажоритарному окрузі у Вінницькій області.

Щоправда, його спільна з "Батьківщиною" історія почалася ще задовго до цього. Він був помічником іншого депутата від фракції Петра Гасюка, який працював в парламенті з 2006 до 2012 року.

З 2015 року Мейдич працював у Вінницькій обласній раді. Там він очолював фракцію "Батьківщини". Наразі є першим заступником комітету Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.