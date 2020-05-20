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"Батькивщина" – на самоизоляции: всю фракцию тестируют на COVID-19

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Фракция Батькивщина - на самоизоляции, нардепов тестируют
Всю фракцию тестируют на коронавирус / Деловая столица

"Батькивщина" в полном составе пошла на самоизоляцию. Ранее коронавирус обнаружили у нардепа от этой политсилы Олега Мейдича. Сейчас всех коллег инфицированного тестируют.

Нардепов от "Батькивщины" тестируют

Нардепы от "Батькивщины" из-за ситуации с COVID-19 во фракции не явились на пленарное заседание Верховной Рады. Информацию о коронавирусе у Мейдича подтвердила заместитель главы парламента Елена Кондратюк, информирует 24 канал.

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Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции. Это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег – Олег Мейдич заболел, у него подтвердили коронавирус. Как ответственная фракция, сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию
– сообщила Кондратюк.

Пока не будет результатов тестирования нардепов, в зале заседаний парламента они не появятся.

Больные COVID-19 нардепы

О том, что у Олега Мейдича – коронавирус, стало известно 19 мая. Очередное заседание Верховной Рады в этот день заболевший парламентарий пропустил. В системе "Рада" его карточка зарегистрирована не была.

Интересно также, что лишь 16 мая спикер Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде больше не осталось больных коронавирусом. Всего болели 10 – 15 человек, но все они выздоровели.

Кто такой Олег Мейдич: коротко

Олег Мейдич
Олег Мейдич / Фото ВЛАСНО.info

В Верховную Раду Украины он впервые попал по результатам парламентских выборов 2019 года. Тогда политик баллотировался от "Батькивщины" по мажоритарному округу в Винницкой области.

Правда, его общая с " Батькивщиной" история началась еще задолго до этого. Он был помощником другого депутата от фракции Петра Гасюка, который работал в парламенте с 2006 до 2012 года.

С 2015 года Мейдич работал в Винницком областном совете. Там он возглавлял фракцию "Батькивщины". Сейчас является первым заместителем комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Верховная Рада ВО Батькивщина
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