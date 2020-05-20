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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Коронавірус діагностували в Олега Мейдича – нардепа від "Батьківщини"

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Олег Мейдич захворів на коронавірус - що про нього відомо
Депутат Олег Мейдич захворів на коронавірус / фото з його фейсбуку

У Верховній Раді України знову виявили коронавірус. Цього разу хворобу підтвердили у народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича.

Про виявлений у свого колеги коронавірус повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Цікаво Разумков повідомив останні новини про кількість хворих на COVID-19 депутатів

У нардепа Олега Мейдича з "Батьківщини" діагностували COVID-19,
– лаконічно написав Гончаренко.

Чергове засідання Верховної Ради 19 травня хворий парламентар пропустив. У системі "Рада" його картка зареєстрованою того дня не була.

Це при тому, що у Мейдича зразкове відвідування роботи. За даними сайту парламенту, до початку карантину в Україні він здебільшого брав участь у понад 90% голосувань. Хоча були й винятки.

Цікаво також, що лише 16 травня спікер Дмитро Разумков заявив, що у Верховній Раді більше не залишилося хворих на коронавірус. Усього хворіли 10-15 людей, але всі вони одужали.

Хто такий Олег Мейдич: коротко

До Верховної Ради України він вперше потрапив за результатами парламентських виборів 2019 року. Тоді політик балотувався від "Батьківщини" по мажоритарному окрузі у Вінницькій області.

Щоправда, його спільна з "Батьківщиною" історія почалася ще задовго до цього. Він був помічником іншого депутата від фракції Петра Гасюка, який працював в парламенті з 2006 до 2012 року.

З 2015 року Мейдич працював у Вінницькій обласній раді. Там він очолював фракцію "Батьківщини". Наразі є першим заступником комітету Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

депутати хворі на коронавірус
Хто з депутатів раніше хворів на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: ВО Батьківщина Верховна Рада Коронавірус в Україні Новини України
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