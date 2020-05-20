Коронавирус диагностировали в Олега Мейдича – нардепа от "Батькивщины"

В Верховной Раде Украины снова обнаружили коронавирус. На этот раз болезнь подтвердили у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича.

Об обнаруженном у своего коллеги коронавирусе сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Интересно Разумков сообщил последние новости о количестве больных COVID-19 депутатов

В нардепа Олега Мейдича из "Батькивщины" диагностировали COVID-19,

– лаконично написал Гончаренко.

Очередное заседание Верховной Рады 19 мая больной парламентарий пропустил. В системе "Рада" его карточка зарегистрированной в тот день не было.

Это при том, что в Мейдича образцовое посещение работы. По данным сайта парламента, до начала карантина в Украине он в основном участвовал в более 90% голосований. Хотя были и исключения.

Интересно также, что только 16 мая спикер Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде больше не осталось больных коронавирусом. Всего болели 10-15 человек, но все они выздоровели.

Кто такой Олег Мейдич: коротко

В Верховную Раду Украины он впервые попал по результатам парламентских выборов 2019 года. Тогда политик баллотировался от "Батькивщины" по мажоритарному округу в Винницкой области.

Правда, его совместная с "Батькивщиной" история началась еще задолго до этого. Он был помощником другого депутата от фракции Петра Гасюка, который работал в парламенте с 2006 до 2012 года.

С 2015 года Мейдич работал в Винницком областном совете. Там он возглавлял фракцию "Батькивщины". Сейчас есть первым заместителем комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.