Разумков сообщил последние новости о количестве больных COVID-19 депутатов
Ни одного больного народного депутата или работника аппарата Верховной Рады на 16 мая нет. Все, раньше заразившиеся раньше, уже вылечились.
В ВРУ нет больных депутатов
Депутаты, которые имели COVID-19, уже вылечились. Об этом сообщил "Радио Свобода" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Действительно, примерно 10 (или даже 15, ведь "не все об этом сообщили") народных избранников болели. Но это в прошлом.
На сегодня больных, к счастью, – я надеюсь, что так будет и дальше, – в парламенте народных депутатов нет,
– подчеркнул Разумков.
И добавил, что это касается и аппарата ВРУ. Гарантии этого в 100% спикер дать не может, ведь у депутатов много помощников, которые работают и в штате, и на общественных началах. Но несмотря на это Разумков отметил:
- "Насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам такая информация не поступала".
Что известно об инфицированных коронавирусом нардепах
- 18 марта Украина узнала о первом случае инфицирования среди депутатов Рады – речь о Сергее Шахове из группы "Доверие".
- Несколько позже вирус обнаружили в еще двоих: Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и представителя "Слуги народа" Руслана Горбенко.
- 24 марта о болезни сообщил внефракционный депутат Сергей Рудик.
- А 28 марта COVID-19 нашли у бывшей "слуги народа", а ныне внефракционного депутата Анны Скороход.
- Из официальных сообщений последним было от 30 апреля о нардепе от "Слуги народа" Андрее Холодове, который, по его же словам, переболел коронавирусом на Кипре.
Добавим, что сейчас в Украине в целом больных – 17 858 человек.
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