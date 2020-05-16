Грозит ли кому-то из министров увольнение: ответ Разумкова

В парламенте пока не зарегистрировано никаких документов об увольнении членов Кабинета Министров Украины. По словам спикера Дмитрия Разумкова, для этого нужны конкретные основания, а не просто разговоры.

Разговоров об увольнении нет

Даже разговоров или слухов о том, что кому-то из министров покажут на выход, Разумков не слышал. Об этом председатель Верховной Рады сообщил в интервью "Радио Свобода".

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По состоянию на сейчас у меня нет информации о том, что заходили какие-то предложения об увольнении Авакова, Венедиктов, Шмыгаля или любого другого из правительства,

– сказал Разумков.

Депутаты хотят увольнять министров

Отметим, в Верховную Раду в начале мая подали так называемый законопроект "О интерпелляции" – об усилении депутатского контроля. Принятие законопроекта №3195 позволит парламенту ставить вопрос ответственности министров.

Сейчас, отмечают авторы инициативы, депутаты практически не могут контролировать эффективность работы руководителей министерств. Согласно закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии имеют право обращаться к правительству с запросами.

Что предлагает законопроект:

Инициировать процедуру интерпелляции сможет определенный комитет или 45 нардепов.

Вопрос будет рассматриваться в профильном комитете, вывод которого выносят на пленарное заседание.

Если решение о неудовлетворительной работе министра набирает 226 голосов, глава правительства в течение 15 дней должен внести представление о его увольнении.

Если глава правительства не вносит соответствующего представления, парламент сам принимает решение об увольнении.

Какая сейчас процедура увольнения министров?Сейчас увольнении министров регламентирует статья 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

Министр (кроме премьер-министра Украины) может быть уволен с должности Верховной Радой:

– путем принятия отставки министра по поданному им заявлению об отставке;

– по представлению премьер-министра (в отношении министра иностранных дел и министра обороны такое представление вносится с согласия президента);

– по представлению президента – в отношении министра иностранных дел и министра обороны;

– по собственной инициативе.