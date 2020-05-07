Нардепы смогут увольнять министров: что предусматривает законопроект

В Верховной Раде вскоре зарегистрируют законопроект об усилении депутатского контроля. По словам нардепки от "Слуги народа" Евгении Кравчук, принятие закона "Об интерпелляции" позволит парламенту поднимать вопрос ответственности министров.

Сейчас, отмечают в "Слуге народа", депутаты практически не могут контролировать эффективность работы руководителей министерств. Согласно закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии имеют право обращаться к правительству с запросами. Однако этого мало – подчеркнула Евгения Кравчук в фейсбуке.

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Выход – процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поднять вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления,

– написала Кравчук.

Что предлагает законопроект

Инициировать процедуру интерпелляции сможет определенный комитет или 45 нардепов. Вопрос будет рассматриваться в профильном комитете, вывод которого выносят на пленарное заседание. Если решение о неудовлетворительной работе министра набирает 226 голосов, глава правительства в течение 15 дней должен внести представление об его увольнении. Если глава правительства не вносит соответствующее представление, парламент сам принимает решение об увольнении.

Обратите внимание! В законопроекте указано, что министра обороны и главу МИД, кандидатуры которых представляет президент, Верховная Рада может рекомендовать уволить.

Почему мы не можем уволить министров сразу, по факту признания неудовлетворительной их работы, без вовлечения в этот процесс премьера? Потому что Украина – парламентско-президентская республика. Полное устранение из этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между Радой и правительством и будет признано неконституционным,

– пояснила Кравчук.

Коротко о процедуре увольнения министров:

Сейчас увольнение министров регламентирует статья 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

Министр (кроме премьер-министра Украины) может быть уволен с должности Верховной Радой: