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      Нардепы смогут увольнять министров: что предусматривает законопроект

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      Верховная Рада сможет увольнять министров - законопроект
      Парламент хочет большего контроля за министрами / Zik.ua

      В Верховной Раде вскоре зарегистрируют законопроект об усилении депутатского контроля. По словам нардепки от "Слуги народа" Евгении Кравчук, принятие закона "Об интерпелляции" позволит парламенту поднимать вопрос ответственности министров.

      Сейчас, отмечают в "Слуге народа", депутаты практически не могут контролировать эффективность работы руководителей министерств. Согласно закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии имеют право обращаться к правительству с запросами. Однако этого мало – подчеркнула Евгения Кравчук в фейсбуке.

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      Выход – процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поднять вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления,
      – написала Кравчук.

      Что предлагает законопроект

      1. Инициировать процедуру интерпелляции сможет определенный комитет или 45 нардепов.
      2. Вопрос будет рассматриваться в профильном комитете, вывод которого выносят на пленарное заседание.
      3. Если решение о неудовлетворительной работе министра набирает 226 голосов, глава правительства в течение 15 дней должен внести представление об его увольнении.
      4. Если глава правительства не вносит соответствующее представление, парламент сам принимает решение об увольнении.

      Обратите внимание! В законопроекте указано, что министра обороны и главу МИД, кандидатуры которых представляет президент, Верховная Рада может рекомендовать уволить.

      Почему мы не можем уволить министров сразу, по факту признания неудовлетворительной их работы, без вовлечения в этот процесс премьера? Потому что Украина – парламентско-президентская республика. Полное устранение из этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между Радой и правительством и будет признано неконституционным,
      – пояснила Кравчук.

      Коротко о процедуре увольнения министров:

      Сейчас увольнение министров регламентирует статья 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

      Министр (кроме премьер-министра Украины) может быть уволен с должности Верховной Радой:

      • путем принятия отставки министра по поданному им заявлению об отставке;
      • по представлению премьер-министра (в отношении министра иностранных дел и министра обороны такое представление вносится с согласия президента);
      • по представлению президента – в отношении министра иностранных дел и министра обороны;
      • по собственной инициативе.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Законодательство Верховная Рада Слуга народа
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