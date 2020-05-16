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Чи загрожує комусь з міністрів звільнення: відповідь Разумкова

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Чи загрожує комусь з міністрів звільнення: відповідь Разумкова
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков / Рубрика

У парламенті наразі не зареєстровано жодних документів щодо звільнення членів Кабінету Міністрів України. За словами спікера Дмитра Разумкова, для цього потрібні конкретні підстави, а не просто розмови.

Розмов про звільнення нема

Навіть розмов чи чуток про те, що комусь з міністрів покажуть на вихід, Разумков не чув. Про це голова Верховної Ради повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Станом на зараз у мене немає інформації про те, що заходили якісь пропозиції щодо звільнення Авакова, Венедіктової, Шмигаля або будь-кого іншого з уряду,
– сказав Разумков.

Депутати хочуть звільняти міністрів

Зазначимо, до Верховної Ради на початку травня подали так званий законопроєкт "Про інтерпеляцію" – про посилення депутатського контролю. Ухвалення законопроєкту №3195 дозволить парламенту порушувати питання відповідальності міністрів.

Наразі, наголошують автори ініціативи, депутати практично не можуть контролювати ефективність роботи очільників міністерств. Згідно з законом "Про статус народного депутата України" парламентарі мають право звертатись до уряду з запитами.

Що пропонує законопроєкт:

  • Ініціювати процедуру інтерпеляції зможе певний комітет або 45 нардепів.
  • Питання розглядатимуть у профільному комітеті, висновок якого виносять на пленарне засідання.
  • Якщо рішення про незадовільну роботу міністра набирає 226 голосів, глава уряду протягом 15 днів має внести подання про його звільнення.
  • Якщо глава уряду не вносить відповідного подання, парламент сам ухвалює рішення про звільнення.

Яка зараз процедура звільнення міністрів?Наразі звільнення міністрів регламентує стаття 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".
Міністр (крім прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою:
– шляхом прийняття відставки міністра за поданою ним заявою про відставку;
– за поданням прем’єр-міністра (стосовно міністра закордонних справ та міністра оборони таке подання вноситься за згодою президента);
– за поданням президента – стосовно міністра закордонних справ та міністра оборони;
– за власною ініціативою.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Кабінет Міністрів України Дмитро Разумков Верховна Рада Новини України Новини політики
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