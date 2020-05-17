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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Разумков повідомив останні новини про кількість хворих на COVID-19 депутатів

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Разумков повідомив останні новини про хворих на COVID-19 депутатів
Дмитро Разумков – голова ВРУ / delo.ua

Жодного хворого депутата або працівника апарату Верховної Ради станом на 16 травня немає. Усі, хто інфікувався раніше, вже вилікувалися.

У ВРУ немає хворих депутатів

Депутати, які мали COVID-19, вже вилікувалися. Про це повідомив "Радіо Свобода" спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Дійсно, приблизно 10 (або й 15, адже "не всі про це повідомили") народних обранців хворіли. Але це в минулому.

Станом на сьогодні хворих, на щастя, – я сподіваюся, що так буде й надалі, – у парламенті народних депутатів немає,
– наголосив Разумков.

І додав, що це ж стосується й апарату ВРУ. Гарантії щодо цього у 100% спікер дати не може, адже у депутатів багато помічників, які працюють і у штаті, і на громадських засадах. Та попри це Разумков зазначив:

  • "Наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам така інформація не надходила".

Що відомо про інфікованих коронавірусом нардепів

  • 18 березня Україна дізналася про перший випадок інфікування серед депутатів Ради – мовиться про Сергія Шахова з групи "Довіра".
  • Дещо пізніше вірус виявили у ще двох: Олександра Лукашева з фракції "Опозиційна платформа – За життя" та представника "Слуги народу" Руслана Горбенка. 
  • 24 березня про хворобу повідомив позафракційний депутат Сергій Рудик.
  • А 28 березня COVID-19 знайшли у колишньої "слуги народу", а нині позафракційної депутатки Ганни Скороход.
  • З офіційних повідомлень останнім було від 30 квітня про нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова, який, за його ж словами, перехворів на коронавірус на Кіпрі.

Додамо, що зараз в Україні загалом хворих – 17 858 людей.

Чи загрожує комусь з міністрів звільнення: міркування Разумкова читайте у матеріалі 24 каналу.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Дмитро Разумков Верховна Рада Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України
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