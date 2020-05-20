Из-за вспышки коронавируса Рада отменила пленарные заседания

Из-за вспышки COVID-19 в парламенте нардепы решили отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая. Ранее на самоизоляцию пошла фракция "Батькивщина" в полном составе.

Пленарные заседания отменили

Отменить заседание в сессионном зале рекомендовал регламентный комитет. Предложение поддержали 311 народных избранников, информирует 24 канал.

Актуально "Батькивщина" – на самоизоляции: всю фракцию тестируют на COVID-19

До конца недели нардепы будут работать в комитетах, депутатских группах и фракциях.

Нардепов от "Батькивщины" тестируют

Отметим, что 20 мая на пленарное заседание парламента не появилась нардепы от "Батькивщины". В полном составе фракция пошла на самоизоляцию, депутатам проводят тестирование на COVID-19. Ранее коронавирус обнаружили у нардепа от этой политсилы Олега Мейдича.

Вы видите, что сегодня нет в зале одной из фракций, я бы сказала ответственной фракции. Это фракция "Батькивщина". К сожалению, один из наших коллег – Олег Мейдич заболел, у него подтвердили коронавирус. Как ответственная фракция, она сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию

– сообщила заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.

Заболел нардеп Олег Мейдич

О том, что у Олега Мейдича – коронавирус, стало известно 19 мая. Очередное заседание Верховной Рады в этот день больной парламентарий пропустил. В системе "Рада" его карточка зарегистрирована не была.