Нардеп Валерій Божик захворів на коронавірус

У народного депутата зі "Слуги народу" Валерія Божика підтвердили COVID-19. Божик пройшов до Ради за мажоритарним округом у Чернівецькій області.

Інформацію про те, що Божик захворів, 24 каналу підтвердив колега депутата по фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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Наразі невідомо, де перебуває Валерій Брожик: вдома на амбулаторному лікуванні чи в лікарні.

Що відомо про Валерія Божика

Валерій Божик – нардеп IX скликання за мажоритарним округом №204, що розташований у Чернівецькій області. Пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", обігнавши зі значним відривом народного депутата попереднього скликання Максима Бурбака.

Божик – український адвокат, юрист, викладач. Був головою дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У 2016 році отримав відзнаку Спілки адвокатів України “За заслуги у розвитку адвокатури”.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

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