Нардеп Валерій Божик захворів на коронавірус
У народного депутата зі "Слуги народу" Валерія Божика підтвердили COVID-19. Божик пройшов до Ради за мажоритарним округом у Чернівецькій області.
Інформацію про те, що Божик захворів, 24 каналу підтвердив колега депутата по фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.
Раніше Депутати "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини" здали тести на коронавірус: результати
Наразі невідомо, де перебуває Валерій Брожик: вдома на амбулаторному лікуванні чи в лікарні.
Що відомо про Валерія Божика
Валерій Божик – нардеп IX скликання за мажоритарним округом №204, що розташований у Чернівецькій області. Пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", обігнавши зі значним відривом народного депутата попереднього скликання Максима Бурбака.
Божик – український адвокат, юрист, викладач. Був головою дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У 2016 році отримав відзнаку Спілки адвокатів України “За заслуги у розвитку адвокатури”.
Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.
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Рада скасувала пленарні засідання через коронавірус: коротко
- 19 травня коронавірус виявили у нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича
- Наступного дня уся фракція не не з'явились на засідання, оскільки пішла на самоізоляцію.
- Крім цього, тоді довелося протестувати і представників фракції "Голос", бо були депутати, які контактували з Мейдичем.
- Через цю ситуацію нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня.
- Відновити звичні засідання мали 2 червня.