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Нардеп Валерій Божик захворів на коронавірус

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Валерій Божик захворів на COVID-19
Валерій Божик захворів на COVID-19 / фото з фейсбук-сторінки Валерія Божика

У народного депутата зі "Слуги народу" Валерія Божика підтвердили COVID-19. Божик пройшов до Ради за мажоритарним округом у Чернівецькій області.

Інформацію про те, що Божик захворів, 24 каналу підтвердив колега депутата по фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

Раніше Депутати "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини" здали тести на коронавірус: результати

Наразі невідомо, де перебуває Валерій Брожик: вдома на амбулаторному лікуванні чи в лікарні.

Що відомо про Валерія Божика

Валерій Божик – нардеп IX скликання за мажоритарним округом №204, що розташований у Чернівецькій області. Пройшов до Верховної Ради від "Слуги народу", обігнавши зі значним відривом народного депутата попереднього скликання Максима Бурбака.

Божик – український адвокат, юрист, викладач. Був головою дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У 2016 році отримав відзнаку Спілки адвокатів України “За заслуги у розвитку адвокатури”.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

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Рада скасувала пленарні засідання через коронавірус: коротко

  • 19 травня коронавірус виявили у нардепа від "Батьківщини" Олега Мейдича
  • Наступного дня уся фракція не не з'явились на засідання, оскільки пішла на самоізоляцію. 
  • Крім цього, тоді довелося протестувати і представників фракції "Голос", бо були депутати, які контактували з Мейдичем.
  • Через цю ситуацію нардепи вирішили скасувати пленарні засідання, які мали відбутись 21 та 22 травня.
  • Відновити звичні засідання мали 2 червня.
Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Верховна Рада Новини Чернівців Коронавірус COVID-19 Слуга народу Карантин в Україні 2020 Новини політики
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