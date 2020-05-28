Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Нардеп Валерий Божик заболел коронавирусом

- Читати новину українською
Валерий Божик заболел COVID-19
Валерий Божик заболел COVID-19 / Фото с фейсбук-страницы Валерия Божика

У народного депутата из "Слуги народа" Валерия Божика подтвердили COVID-19. Божик прошел в Раду по мажоритарному округу в Черновицкой области.

Информацию о том, что Божик заболел, 24 каналу подтвердил коллега депутата по фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Ранее Депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины" сдали тесты на коронавирус: результаты

Пока неизвестно, где находится Валерий Божик: дома на амбулаторном лечении или в больнице.

Отметим, что менее чем неделю назад коронавирус зафиксировали у коллеги Божика по политсиле – нардепа Юрия Аристова.

Что известно о Валерии Божике

Валерий Божик – нардеп IX созыва по мажоритарному округу №204, который расположен в Черновицкой области. Прошел в Верховную Раду от "Слуги народа", обогнав со значительным отрывом народного депутата предыдущего созыва Максима Бурбака.

Божик – украинский адвокат, юрист, преподаватель. Был председателем дисциплинарной палаты Черновицкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. В 2016 году получил награду Союза адвокатов Украины “За заслуги в развитии адвокатуры”.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Рада отменила пленарные заседания из-за коронавируса: коротко

  • 19 мая коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича.
  • На следующий день вся фракция не явились на заседание, поскольку ушла на самоизоляцию.
  • Кроме этого, тогда пришлось протестировать и представителей фракции "Голос", потому что были депутаты, которые контактировали с Мейдичем.
  • Позже подтвердили коронавирус и у депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.
  • Всего через несколько дней ПЦР-тесты сдали 87 человек, из которых 53 депутата. Тогда ни у кого коронавирус не подтвердили.
  • Из-за этой ситуации нардепы решили отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая.
  • Возобновить привычные заседания должны были 2 июня.
Автор: Вероника Климская
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Новости Черновцов Коронавирус COVID-19 Слуга народа
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Трамп против Байдена: как коронавирус изменил избирательную гонку в США
сегодня , 17:10 Трамп против Байдена: как коронавирус изменил избирательную гонку в США
Остап Яриш
Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
сегодня , 15:30 Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
Анастасія Лукашевська
Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
сегодня , 08:45 Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
Анатолій Яворський