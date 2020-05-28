Нардеп Валерий Божик заболел коронавирусом
У народного депутата из "Слуги народа" Валерия Божика подтвердили COVID-19. Божик прошел в Раду по мажоритарному округу в Черновицкой области.
Информацию о том, что Божик заболел, 24 каналу подтвердил коллега депутата по фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.
Ранее Депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины" сдали тесты на коронавирус: результаты
Пока неизвестно, где находится Валерий Божик: дома на амбулаторном лечении или в больнице.
Отметим, что менее чем неделю назад коронавирус зафиксировали у коллеги Божика по политсиле – нардепа Юрия Аристова.
Что известно о Валерии Божике
Валерий Божик – нардеп IX созыва по мажоритарному округу №204, который расположен в Черновицкой области. Прошел в Верховную Раду от "Слуги народа", обогнав со значительным отрывом народного депутата предыдущего созыва Максима Бурбака.
Божик – украинский адвокат, юрист, преподаватель. Был председателем дисциплинарной палаты Черновицкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. В 2016 году получил награду Союза адвокатов Украины “За заслуги в развитии адвокатуры”.
Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Рада отменила пленарные заседания из-за коронавируса: коротко
- 19 мая коронавирус обнаружили у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича.
- На следующий день вся фракция не явились на заседание, поскольку ушла на самоизоляцию.
- Кроме этого, тогда пришлось протестировать и представителей фракции "Голос", потому что были депутаты, которые контактировали с Мейдичем.
- Позже подтвердили коронавирус и у депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова.
- Всего через несколько дней ПЦР-тесты сдали 87 человек, из которых 53 депутата. Тогда ни у кого коронавирус не подтвердили.
- Из-за этой ситуации нардепы решили отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая.
- Возобновить привычные заседания должны были 2 июня.