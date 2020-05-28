Нардеп Валерий Божик заболел коронавирусом

У народного депутата из "Слуги народа" Валерия Божика подтвердили COVID-19. Божик прошел в Раду по мажоритарному округу в Черновицкой области.

Информацию о том, что Божик заболел, 24 каналу подтвердил коллега депутата по фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

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Пока неизвестно, где находится Валерий Божик: дома на амбулаторном лечении или в больнице.

Отметим, что менее чем неделю назад коронавирус зафиксировали у коллеги Божика по политсиле – нардепа Юрия Аристова.

Что известно о Валерии Божике

Валерий Божик – нардеп IX созыва по мажоритарному округу №204, который расположен в Черновицкой области. Прошел в Верховную Раду от "Слуги народа", обогнав со значительным отрывом народного депутата предыдущего созыва Максима Бурбака.

Божик – украинский адвокат, юрист, преподаватель. Был председателем дисциплинарной палаты Черновицкой областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. В 2016 году получил награду Союза адвокатов Украины “За заслуги в развитии адвокатуры”.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

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