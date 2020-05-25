Депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины" сдали тесты на коронавирус: результаты

В конце мая у двух народных депутатов обнаружили коронавирус. Поэтому другие нардепы, которые контактировали с ними, тоже сдали ПЦР-тесты.

Напомним, изначально коронавирус обнаружили у депутата от "Батькивщины" Олега Мейдича, а впоследствии – Юрия Аристова из "Слуги народа". Обе политсилы сразу же отправили на тесты и других лиц, которые могли с ними контактировать. Так решили сделать и во фракции "Голос", ведь их депутаты были в контакте с Мейдичем, сообщает 24 канал.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что в целом с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели от 10 до 15 депутатов. По его словам, эта цифра является неточной, поскольку не все сообщали.

Какова ситуация с депутатами "Голоса"

В комментарии 24 каналу глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что все результаты тестирования депутатов не обнаружили коронавирус.

"Батькивщина" выходит из изоляции

Не обнаружили коронавирус и у депутатов "Батькивщины" (за исключением Олега Мейдича). Поэтому все депутаты этой фракции выходят из самоизоляции. Это подтвердила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Поэтому депутаты возвращаются к работе по обычному графику.

"Слуга народа" не пойдет на карантин

Отсутствие коронавируса подтвердили и у депутатов от "Слуги народа", которые сдали ПЦР-тесты. Кроме них, это сделали и работники аппарата Верховной Рады, которые контактировали с инфицированным Юрием Аристовым. В общем 71 человек.

"На самоизоляции находятся люди, которые непосредственно контактировали с депутатом", – заявила заместитель фракции Евгения Ткачук в комментарии "Интерфакс-Украина".

Согласно ее словам, депутаты, которые контактировали с Аристовым, в конце недели еще раз сдадут ПЦР-тесты.

По ее словам, самоизоляция никак не повлияет на работу фракции. Ведь с 25 мая депутаты работают с избирателями, а пленарный режим начнется только со 2 июня. В то же время депутаты во время карантина работают в онлайн-режиме, что можно делать и во время самоизоляции.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала