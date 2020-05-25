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Депутати "Слуги народу", "Голосу" та "Батьківщини" здали тести на коронавірус: результати

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Депутати здали тест на коронавірус
Депутати здали тест на коронавірус / ZIK

Наприкінці травня у двох народних депутатів виявили коронавірус. Відтак інші нардепи, які контактували з ними, теж здали ПЛР-тести.

Нагадаємо, спочатку коронавірус виявили в депутата від "Батьківщини" Олега Мейдича, а згодом – Юрія Арістова зі "Слуги народу". Обидві політсили одразу ж відправили на тести й інших осіб, які могли з ними контактувати. Так вирішили зробити і в фракції "Голос", адже їх депутати були в контакті з Мейдичем, повідомляє 24 канал.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі повідомляли.

Яка ситуація з депутатами "Голосу"

В коментарі 24 каналу голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що усі результати тестування депутатів не виявили коронавірусу.

"Батьківщина" виходить з ізоляції

Не виявили коронавірус і в депутатів "Батьківщини" (за винятком Олега Мейдича). Тож всі депутати цієї фракції виходять з самоізоляції. Про це підтвердила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Тож депутати повертаються до роботи за звичним графіком.

"Слуга народу" не піде на карантин

Відсутність коронавірусу підтвердили і в депутатів від "Слуги народу", які здали ПЛР-тести. Окрім них, це зробили і працівники апарату Верховної Ради, які контактували з інфікованим Юрієм Арістовим. Загалом 71 людина.

"На самоізоляції перебувають люди, які безпосередньо контактували з депутатом", – заявила заступниця фракції Євгенія Ткачук в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За її словами, депутати, які контактували з Арістовим, в кінці тижня ще раз здадуть ПЛР-тести.

За її словами, самоізоляція ніяк не вплине на роботу фракції. Адже з 25 травня депутати працюють з виборцями, а пленарний режим розпочнеться лише з 2 червня. Водночас депутати за час карантину працюють в онлайн-режимі, що можна робити й під час самоізоляції.

симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Слуга народу ВО Батьківщина Партія Голос Здоров'я Верховна Рада
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