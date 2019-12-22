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      Аваков объединил: в Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета

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      В столице активисты вышли на митинги у Офиса Президента и на Майдане Независимости. Активисты требуют справедливого правосудия в отношении подозреваемых в убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугар и Юлии Кузьменко.

      Среди участников акции немало тех, кто лично знают подозреваемых и не верят в их вину. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала, которая находится на месте событий.

      Читайте также: Ведущего NewsOne Павловского вызвали на допрос по делу Шеремета

      Акция под Офисом Президента

      Митингующие под Офисом Президента требуют, чтобы Владимир Зеленский отстранил от должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Они подготовили соответствующую петицию.

      Офіс Президента мітинг справа Шеремета Аваков
      Митинг под Офисом Президента

      Активисты символически разорвали фото, на котором Зеленский вместе с Аваковым. По их требованиям, президент должен поручить соответствующим органам расследовать злоупотребления властью министра внутренних дел.

      Больше всего митингующих находится именно под Офисом Президента. Они отмечают, что приложат все усилия, чтобы не были наказаны невиновные. Зато сам Зеленский ответил, что не может уволить Авакова, поскольку это не в его компетенции.

      Мітинг вбивство Павло Шеремет Зеленський Аваков
      Митингующие требуют отставки Авакова

      Акция "Белыми нитками"

      Вторая акция протеста проходит на Майдане Независимости в форме музыкального марафона. Десятки украинских музыкантов вышли в поддержку задержанных в убийстве Павла Шеремета.

      Мы считаем, что это либо абсолютно заказанное кем-то дело, или оно сфальсифицировано,
      – прокомментировала организатор акции Полина Иванова.  

      Акція Майдан Незалежності
      Музыкальный марафон на Майдане Независимости в поддержку задержанных

      Название акции "Белыми нитками" является символическим, отмечают организаторы, ведь речь идет именно о несправедливом задержания волонтеров и добровольцев.

      Что известно о гибели Павла Шеремета?Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Само авто принадлежало Елене Притуле – гражданской жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". На сегодня следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета

      В убийстве подозревают супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко, детского хирурга, волонтерку Юлию Кузьменко, военного медика Яну Дугар и музыканта и военного Андрея Антоненко.


      Подозреваемые в убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Владимир Зеленский Арсен Аваков Юлия Кузьменко Яна Дугарь Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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