Аваков заєднав: у Києві протестують проти фальсифікацій у справі Шеремета

У столиці активісти вийшли на мітинги біля Офісу Президента та на Майдані Незалежності. Активісти вимагають справедливого правосуддя щодо підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.

Серед учасників акції чимало тих, хто особисто знають підозрюваних і не вірять в їхню провину. Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебуває на місці подій.

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Акція під Офісом Президента

Мітингувальники під Офісом Президента вимагають, щоб Володимир Зеленський усунув із посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони підготували відповідну петицію.



Мітинг під Офісом Президента

Активісти символічно розірвали фото, на якому Зеленський разом із Аваковим. За їхніми вимогами, президент має доручити відповідним органам розслідувати зловживання владою міністра внутрішніх справ.

Найбільше мітингувальників знаходиться саме під Офісом Президента. Вони наголошують, що докладуть всіх зусиль, аби не були покарані невинні. ​Натомість сам Зеленський відповів, що не може звільнити Авакова, оскільки це не є в його компетенції.



Мітингарі вимагають відставки Авакова

Акція "Білими нитками"

Друга акція протесту проходить на Майдані Незалежності у формі музичного марафону. Десятки українських музикантів вийшли на підтримку затриманих у вбивстві Павла Шеремета.

Ми вважаємо, що це або абсолютно замовлена кимось справа, або сфальсифікована,

– прокоментувала організаторка акції Поліна Іванова.



Музичний марафон на Майдані Незалежності на підтримку затриманих

Назва акції "Білими нитками" є символічною, відзначають організатори, адже йдеться саме про несправедливе затримання волонтерів і добровольців.

Що відомо про загибель Павла Шеремета?Журналіст Павло Шеремет загинув унаслідок вибуху його авто 20 липня 2016 року в місті Київ. Саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда". На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета

У вбивстві підозрюють подружжя добровольців Владислава та Інни Грищенків, дитячого хірурга, волонтерку Юлію Кузьменко, військового медика Яну Дугарь і музиканта та військовий Андрія Антоненка.



Підозрювані у вбивстві Павла Шеремета / Інфографіка 24 каналу