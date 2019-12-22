Ведучого NewsOne Павловського викликали на допит у справі Шеремета

Журналіста і телеведучого каналу NewsOne Андрія Павловського викликали на допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він збирається підписати договір з акдвокатом.

Павловському зателефонували з Головного слідчого управління, аби передати повістку. Про це він сам розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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Телеведучий пояснив, що причина нібито в тому, що знімальна група NewsOne опинилась на місці вибуху автомобіля першою.

Знову викликають на допит щодо вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, що коли вбили Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні, знімала сюжет про те, куди поділися пам'ятники. Хотіла там Кличко записати,

– сказав Паловський.

Він додав, що з Віталієм Кличком ніхто не домовлявся. Про заплановані телеканалом зйомки, за словами журналіста, мер не знав.

Павловський пояснив, що тоді журналістка почула вибух, побігла до нього і зняла автомобіль, що горів.

"Тобто, ми, по суті, виявилися першими. Для мене ця історія не дивна, оскільки стався вибух у центрі міста, тому там будь-яка знімальна група могла опинитися на місці", – зазначив він.

Журналіст також додав, що має намір підписати договір з адвокатом.

Телеканал NewsOne належить нардепові від "ОПЗЖ" та правій руці Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Окрім цього, під контролем Медведчука перебувають ще два телеканали – 112 Україна" і ZIK.

Коротко про справу Шеремета:

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.

Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.

12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.

13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

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