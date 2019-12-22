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      Ведучого NewsOne Павловського викликали на допит у справі Шеремета

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      Справа Шеремета – ведучого NewsOne викликали на допит / Фейсбук-сторінка Павловського

      Журналіста і телеведучого каналу NewsOne Андрія Павловського викликали на допит у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він збирається підписати договір з акдвокатом.

      Павловському зателефонували з Головного слідчого управління, аби передати повістку. Про це він сам розповів на своїй фейсбук-сторінці.

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      Телеведучий пояснив, що причина нібито в тому, що знімальна група NewsOne опинилась на місці вибуху автомобіля першою.

      Знову викликають на допит щодо вбивства Павла Шеремета. Справа в тому, що коли вбили Шеремета, моя журналістка перебувала на редакційному завданні, знімала сюжет про те, куди поділися пам'ятники. Хотіла там Кличко записати,
      – сказав Паловський.

      Він додав, що з Віталієм Кличком ніхто не домовлявся. Про заплановані телеканалом зйомки, за словами журналіста, мер не знав.

      Павловський пояснив, що тоді журналістка почула вибух, побігла до нього і зняла автомобіль, що горів.

      "Тобто, ми, по суті, виявилися першими. Для мене ця історія не дивна, оскільки стався вибух у центрі міста, тому там будь-яка знімальна група могла опинитися на місці", – зазначив він.

      Журналіст також додав, що має намір підписати договір з адвокатом.

      Телеканал NewsOne належить нардепові від "ОПЗЖ" та правій руці Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Окрім цього, під контролем Медведчука перебувають ще два телеканали – 112 Україна" і ZIK.

      Коротко про справу Шеремета: 

      • Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві від вибуху його автомобіля.
      • Основна версія правоохоронців: Шеремета вбили для дестабілізації ситуації в Україні.
      • 12 грудня поліція затримала підозрюваних: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка. Перша начебто фотографувала камери спостереження біля дому Шеремета, інша закладала вибухівку і приводила її в дію. А організував злочинну групу, за версією слідства, Антоненко.
      • 13 грудня Печерський райсуд Києва обрав усім трьом затриманим запобіжні заходи. Яні Дугарь – цілодобовий домашній арешт, Юлі Кузьменко та Андрію Антоненку – тримання під вартою. Термін дії запобіжного заходу мине 8 лютого 2020 року.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета NewsOne Розслідування Новини політики
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