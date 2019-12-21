Справа Шеремета: адвокат Кузьменко подаватиме скаргу у ДБР

Адвокат підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош має намір подати скаргу в ДБР щодо дій поліції.

Розгляд апеляції у справі Кузьменко має відбутися 24 грудня. А 23-го розглядатимуть апеляцію ще одного підозрюваного Андрія Антоненка, інформує журналіст сайту 24 каналу.

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Сутички у суді

Колишньому комбату 25 окремого мотопіхотного батальйону "Київська Русь" Андрію Янченку, імовірно, зламали шию в приміщенні Київського апеляційного суду. Це сталося під час силової зачистки поліцейськими та нацгвардійцями суду від групи підтримки кардіохірурга Юлії Кузьменко.

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Про це повідомив медик медик "ASAP", який надав допомогу потерпілому.

Під час силового витіснення з зали суду Андрія вдарили в шию. Він знепритомнів і не міг поворухнути головою. Його виштовхали в коридор, де я надала йому медичну допомогу. Підозра на перелом, симптоми відповідні. Остаточно скажуть на огляді у лікарні,

– зазначив він.

Згодом волонтери у коментарі 24 каналу розповіли, що "Висоту" з суду забрали на "швидкій". У лікарні медики йому діагностували гіпертонічний криз, а щодо переломів, то немає жодного.



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Клопотання підозрюваних

Річ у тім, що адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош, нардепи-поручителі, військові, ветерани, добровольці й волонтери, які прийшли підтримати підозрювану, до останнього сподівались, що судове засідання відбудеться. Оскільки сьогодні Генпрокурор Руслан Рябошапка на особистому прийомі пообіцяв добровольцю Нацгвардії, чинному нардепу від партії "Європейська солідарність" Михайлу Бондареві, що відправить прокурорів до суду.

Суддям надали матеріали справи за 50 хвилин до початку засідання, а прокурори зранку на суд не з'явились. У зв'язку з цим суд планували перенести на 24 грудня. Проте адвокат Кузьменко також в короткий час ознайомлювався з матеріалами справи, відтак можливо ознайомитись за 3-4 години. Далі я приїхав до Генпрокурора, він при мені когось набрав і дав вказівку визначити, хто з прокурорів поїде сьогодні на суд. Коли я приїхав в суд, прокурорів не було. Далі у переписці мені Рябошапка відповів, що прокурори зараз в головуючого. Я так зрозумів, що в головуючого судді, який веде цю справу,

– зауважив нардеп.

За словами Бондаря, у канцелярії суду йому не підтвердили, чи прокурори приїхали. Натомість заступник Голови Київського апеляційного суду сказала нардепу, що вважає недоцільним, аби судді проводили розгляд апеляційної скарги. Оскільки впродовж дня вони не вивчили матеріали справи. На її думку, суд перенесли правомірно, оскільки прокурори так і не з'явились.

Далі о 16:30 адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош зробив заяву, що не полишить залу суду, доки врешті не почнеться розгляд апеляційної скарги. Він також оприлюднив кілька альтернативних вимог: аби слідчі з'явились до суду та взяли кілька клопотань адвоката про найшвидший початок слідчих дій чи прокурори постановою змінили запобіжний захід.

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"Одне з клопотань – про добровільний доступ до сторінки у фейсбуці. Юля написала заяву, що вона надасть паролі від аккаунту, аби слідчі могли оглянути. Я також підготував 2 клопотання про те, що ми є готовими до будь-яких слідчих дій: слідчого експерименту щодо того відео, де її нібито впізнають, і поліграфу. Звідси Юля не поїде, поки не приїдуть слідчі групи. Хай отримають ці клопотання під мій підпис, вони мають протягом трьох днів їх розглянути. Я готовий сидіти тут до переможного", – сказав адвокат.

Проте жодну з вимог адвоката не виконали. Через 30 хвилин Нацполіція та Нацгвардія силовими методами відтіснили присутніх, зробили коридор з силовиків та етапувала підозрювану Юлію Кузьменко. Під час силового штурму, окрім екскомбата 25 батальйону "Київська Русь" Андрія Янченка, ніхто серйозно не постраждав.

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Щоправда, під час силового витіснення добровольця ДУК "Правий сектор" Максима Кривцова повалили на підлогу, а "кіборгу", ветерану АТО Олександру Чубу поліцейський завдав кілька ударів кулаком, за його словами, намагаючись виламати руку. Додамо, Кривцов три роки прослужив контрактником в Нацгвардіі.

Дивіть відео штурму в Апеляційному суді

Опісля сутички в суді вщухли.

Що відомо про Юлію Кузьменко

У справі про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко затримали 12 грудня. За словами правоохоронців, окрім того, що прикріплювала вибухівку до авто Павла Шеремета, вона ще планувала здійснити замах на волонтерку Марусю Звіробій.

За версією слідства, підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко своєю жертвою обрала ще й Марусю Звіробій. Натомість сама Кузьменко усі обвинувачення у свій бік відкидає. Зокрема, під час судового засідання, на якому їй обирали запобіжний захід, волонтерка переконувала, що про Шеремета вперше почула у день його вбивства. 13 грудня суд відправив її під варту до 8 лютого 2020 року. Адвокати подали апеляційну скаргу.

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Кого ще підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль. Поліція виокремила основну версію злочину – Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Фото: журналісти 24 каналу Катерина Петренко та Сергій Терещенко