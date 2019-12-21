Дело Шеремета: адвокат Кузьменко подавать жалобу в ГБР

Адвокат подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош намерен подать жалобу в ГБР относительно действий полиции.

Рассмотрение апелляции по делу Кузьменко должен состояться 24 декабря. А 23-го будут рассматривать апелляцию еще одного подозреваемого Андрея Антоненко, информирует журналист сайта 24 канала.

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Столкновения в суде

Бывшему комбату 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" Андрей Янченко, вероятно, сломали шею в помещении Киевского апелляционного суда. Это произошло во время силовой зачистки полицейскими и нацгвардейцами суда группы поддержки кардиохирурга Юлии Кузьменко.

Дело подозреваемого в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко: смотрите видео столкновений в Апелляционном суде

Об этом сообщил медик медик "ASAP", который оказал помощь пострадавшему.

Во время силового вытеснения из зала суда Андрея ударили в шею. Он потерял сознание и не мог пошевелить головой. Его вытолкали в коридор, где я оказала ему медицинскую помощь. Подозрение на перелом, симптомы соответствующие. Окончательно скажут на осмотре в больнице,

– отметил он.

Впоследствии волонтеры в комментарии 24 канала рассказали, что "Высоту" из суда забрали на "скорой". В больнице медики ему диагностировали гипертонический криз, но без переломов.



В результате столкновений в Апелляционном суде пострадал ветеран войны на Донбассе Андрей Янченко

Ходатайство подозреваемых

Дело в том, что адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош, нардепы-поручители, военные, ветераны, добровольцы и волонтеры, которые пришли поддержать подозреваемую, до последнего надеялись, что судебное заседание состоится. Поскольку сегодня Генпрокурор Руслан Рябошапка на личном приеме пообещал добровольцу Нацгвардии, действующему нардепу от партии "Европейская солидарность" Михаилу Бондарю, что отправит прокуроров в суд.

Судьям предоставили материалы дела за 50 минут до начала заседания, а прокуроры утром на суд не явились. В связи с этим суд планировали перенести на 24 декабря. Однако адвокат Кузьменко также в короткое время знакомился с материалами дела, поэтому можно ознакомиться за 3-4 часа. Далее я приехал к Генпрокурору, он при мне кого-то набрал и дал указание определить, кто из прокуроров поедет сегодня на суд. Когда я приехал в суд, прокуроров не было. Далее в переписке мне Рябошапка ответил, что прокуроры сейчас у председательствующего. Я так понял, что у судьи, который ведет это дело,

– отметил нардеп.

По словам Бондаря, в канцелярии суда ему не подтвердили, что прокуроры приехали. В то же время заместитель Председателя Киевского апелляционного суда сказала нардепу, что считает нецелесообразным, чтобы судьи проводили рассмотрение апелляционной жалобы. Поскольку в течение дня они не изучили материалы дела. По ее мнению, суд перенесли правомерно, поскольку прокуроры так и не появились.

Далее в 16:30 адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош сделал заявление, что не покинет зала суда, пока наконец-то не начнется рассмотрение апелляционной жалобы. Он также обнародовал несколько альтернативных требований: чтобы следователи явились в суд и взяли несколько ходатайств адвоката о самом быстром начале следственных действий или же прокуроры постановлением изменили меру пресечения.

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"Одно из ходатайств – о добровольном доступе к странице в Фейсбуке. Юля написала заявление, что она предоставит пароли от аккаунта, чтобы следователи могли посмотреть. Я также подготовил 2 ходатайство о том, что мы готовы к любым следственным действиям: следственному эксперименту о том видео, где ее якобы узнают, и полиграфу. Отсюда Юля не уедет, пока не приедут следственные группы. Пусть получат эти ходатайства под мою подпись, они должны в течение трех дней их рассмотреть. Я готов сидеть здесь до победного", – сказал адвокат .

Однако ни одно из требований адвоката не выполнили. Через 30 минут Нацполиция и Нацгвардия силовыми методами оттеснили собравшихся, сделали коридор из силовиков и этапировали подозреваемую Юлию Кузьменко. Во время силового штурма, кроме экс-комбата 25 батальона "Киевская Русь" Андрея Янченко, никто серьезно не пострадал.

Дело подозреваемого в убийстве Шеремета Кузьменко: как происходили столкновения в Апелляционном суде

Правда, во время силового вытеснения добровольца ДУК "Правый сектор" Максима Кривцова повалили на пол, а "киборгу", ветерану АТО Александру Чубу полицейский нанес несколько ударов кулаком, по его словам, пытаясь сломать руку. Добавим, Кривцов три года прослужил контрактником в Нацгвардии.

Смотрите видео штурма в Апелляционном суде

После этого столкновения в суде поутихли.

Что известно о Юлии Кузьменко

По делу об убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко задержали 12 декабря. По словам правоохранителей, кроме того, что она прикрепляла взрывчатку к автомобилю Павла Шеремета, она еще планировала осуществить покушение на волонтерку Марусю Зверобой.

Сама же Кузьменко все обвинения в свой адрес отвергает. В частности, во время судебного заседания, на котором ей избирали меру пресечения, волонтер убеждала, что о Шеремете впервые услышала в день его убийства. 13 декабря суд отправил ее под стражу до 8 февраля 2020 года. Адвокаты подали апелляционную жалобу.

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Кого еще подозревают в убийстве Павла Шеремета

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция выделила основную версию преступления – Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Фото: журналисты 24 канала Екатерина Петренко и Сергей Терещенко