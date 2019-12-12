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      Убийство Шеремета: кто такая Яна Дугарь и как она причастна к делу

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      Кто такая Яна Дугарь / 24 канал

      Правоохранители подготовили подозрение 26-летней Яне Дугарь, которую считают причастной к убийству журналиста Павла Шеремета. Что о ней известно – читайте в материале 24 канала.

      Правоохранители подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе. Яна Дугарь – одна из них.

      Важно: Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых

      Медик по образованию. Младший сержант. Медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины.

      Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны.

      Родилась возле Кременчуга, впоследствии училась на медика в Полтаве. На службу в Вооруженные силы попала через Старосамборский военкомат. Карьеру боевого военного медика начала санитаром 66 военного мобильного госпиталя.

      Смотрите также видео о работе этого госпиталя:

      Сама о службе там Яна рассказывает:

      Тогда мы потоками принимали раненых, контуженных, тела убитых бойцов... Иногда казалось, что этот ад не закончится никогда. Позже, когда начались ожесточенные бои за пригороды и промзону Авдеевки, меня вместе с другими медсестрами и врачами отправили туда в группу усиления. Пришлось работать уже на первой линии, под пулями, минами и снарядами. Было очень страшно, но ответственность за жизни раненых мгновенно побеждала любые страхи.

      Впоследствии перевелась в 25-ю бригаду на должность медицинской сестры одного из парашютно-десантных батальонов.

      Следствие считает, что вероятно, именно Дугарь проводила разведку возле дома журналиста накануне убийства.

      Как рассказал на брифинге заместитель председателя Нацполиции Украины Евгений Коваль, в телефонных разговорах, которые вела женщина, правоохранителям показались странными некоторые ее слова. В частности, о том, что у нее есть 7 телефонов и полное саперское снаряжение.

      Ее испугало, что полиция может все это найти. Визуально, Дугарь была похожа на женщину, которая проводила разведку возле дома Шеремета. Впоследствии специальная экспертиза подтвердила, что она действительно фотографировала на мобильный места расположения камер видеонаблюдения,
      – отметил он.

      О ее задержании стало известно 12 декабря.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. Да, изначально следствие рассматривало 4 версии совершения преступления. Речь идет о:

      • Ошибочное убийство (ведь машина, в которой в день убийства ехал Шеремет принадлежала Елене Притуле – шеф-редактору "Украинской Правды")
      • Убийство на почве бытовых конфликтов;
      • Убийство из-за профессиональной деятельности Шеремета;
      • Убийство с целью дестабилизации ситуации в стране, путем убийства известного лица.

      Убийство Шеремета: о каких деталях дела рассказали на брифинге

      Внимание! Следствие провело более 800 объятых документов, в частности у мобильных операторов. Допросили более 3 тысяч человек, провели 47 экспертиз, отработали 577 домов и около 4300 квартир. Проверили 80 миллионов телефонных соединений и 44 тысячи абонентов. Исследовали видеозаписи с 21 камеры наблюдения.

      Во время следствия были отвергнуты все версии совершения преступления, кроме последней – "убийство с целью дестабилизации ситуации в стране, путем ликвидации известной личности".

      Во время следствия правоохранители получили информацию о всех взрывах, которые произошли в Украине до и после убийства Павла Шеремета. Два таких взрыва дали следователям возможность узнать больше о деле Павла Шеремета. Организатором этих 2 взрывов (на Херсонщине) является человек по прозвищу "Нацик". Изучив обширный круг знакомых "Нацика", полицию заинтересовал Антоненко. Следствие установило, что он проживает вблизи места убийства Шеремета.

      На фотографиях в соцсетях Антоненко часто носит одежду со специфическими эмблемами и изображениями. Одежду с похожими изображениями и эмблемами носил вероятный убийца Шеремета на видео, которым оперирует полиция по этому делу. Впоследствии правоохранители "вышли" и на других участников преступления.

      Подозреваемые в убийстве Шеремета

      Правоохранители подозревают в организации и убийства журналиста Павла Шеремата 5 человек. Среди них – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады;
      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик;
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, музыкант;
      • Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча";
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума".
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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Война на Донбассе
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