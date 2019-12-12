Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых
Национальная полиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Соответствующую информацию на своем фейсбуке обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, это результат очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии