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      Убийство Шеремета: Нацполиция задержала подозреваемых

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      Национальная полиция задержала и с согласия Генпрокуратуры объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

      Соответствующую информацию на своем фейсбуке обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков.

      По его словам, это результат очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела.

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      Теги: Полиция Криминальные новости Новости Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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