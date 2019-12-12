Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

Національна поліція затримала та за згодою Генпрокуратури оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Імена імовірних зловмисників наразі є невідомими.

Відповідну інформацію на своєму фейсбуці оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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За його словами, це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи.

Аваков додав, що у справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії. Незабаром суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.

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