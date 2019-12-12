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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних

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      Павло Шеремет / 24 канал

      Національна поліція затримала та за згодою Генпрокуратури оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Імена імовірних зловмисників наразі є невідомими.

      Відповідну інформацію на своєму фейсбуці оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Зверніть увагу! Шеремета вбили через російсько-грузинську війну і зв'язки з Нємцовим: версії слідства

      За його словами, це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи.

      Аваков додав, що у справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії. Незабаром суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет
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