Вбивство Шеремета: Нацполіція затримала підозрюваних
Національна поліція затримала та за згодою Генпрокуратури оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Імена імовірних зловмисників наразі є невідомими.
Відповідну інформацію на своєму фейсбуці оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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За його словами, це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи.
Аваков додав, що у справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії. Незабаром суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи.
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