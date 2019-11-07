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      Вбивство Шеремета: затримали подружжя бійців АТО, які можуть бути причетні до справи

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      Інна і Владислав Грищенки
      Інна і Владислав Грищенки / Колаж 24 каналу

      Поліція затримала колишніх добровольців війни на Донбасі Владислава та Інну Грищенків за підозрою у підготовці вибуху. Цю справу можуть пов’язати зі вбивством у 2016 році журналіста Павла Шеремета.

      Владислава Грищенка із позивним "Буча" затримали 24 вересня, його дружину Інну з позивним "Пума" – 5 листопада. Су д взяв обох під варту на час розслідування, повідомляє "Українська правда".

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      У чому саме підозрюють подружжя бійців АТО?

      Подружжя Грищенків підозрюють у замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Відповідну справу було відкрито в липні 2018 року. За версією слідства, подружжю та їхньому знайомому, бійцеві АТО Іванові Вакуленку замовили вбивство жителя Івано-Франківської області, 61-річного Михайлп Чекурака. Останнього наразі теж судять за напад, грабіж і підрив будинку.

      Усі троє фігурантів справи нібито зробили вибухівку та 13 липня 2018 року прикріпили її до автомобіля Чекурака у місті Косові. Проте вибухівка не спрацювала, оскільки її помітила передбачувана жертва.

      Раніше цю справу розслідувала Івано-Франківська поліція під керівництвом місцевої прокуратури. А сьогодні розслідуванням займається Головне управління Нацполіції в Києві. Справу передали до столиці з формулюванням "у зв'язку з причетністю до інших злочинів". Проте судячи за матеріалів провадження, яке є в журналістів, у справі не згадуються інші злочини, крім косівського. Про це також сказав адвокат Масі Найєм, який представляв Грищенків у суді.

      Грищенки справа Шеремета
      Подружжя Грищенків / Фото з відкритих джерел

      Чому справа подружжя Грищенків може бути пов’язана зі справою Шеремета?

      Усе тому, що розслідування у справі Грищенків веде той самий слідчий, який займається розслідуванням вбивства Шеремета. Водночас у Нацполіції назвали переведення справи до Києва "нормальною практикою".

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      Третій фігурант справи Грищенків, якого слідство називає їхнім спільником, Вакуленко помер 18 жовтня. Офіційна версія – самогубство. За словами Інни Грищенко, за кілька днів до смерті Вакуленка викликали на допит саме у справі Шеремета.

      Ще раніше було відомо, що вибухівку під авто Шеремета закладали 2 людей – чоловік зростом 168-175 сантиметрів з "іспанською" борідкою та дещо нижча від нього напарниця. Подружжя Грищенків мають схожий на цей опис вигляд.

      Володимир Грищенко ще до служби на Донбасі мав 5 судимостей: за шахрайство, вимагання, хуліганство, побиття, грабіж та крадіжку. Востаннє він достроково вийшов з в’язниці в кінці 2013 року.

      У 2017 році Грищенко попросив достроково зняти останню судимість, посилаючись на службу добровольцем, військові нагороди і позитивну характеристику. Проте суд відмовив у цьому.

      У 2016 році Грищенко у співпраці з правоохоронцями брав участь в інсценуванні вбивства. Він отримав замовлення на злочин, але не виконав його і звернувся до поліції. Згодом Грищенко розповідав, що за роботу на правоохоронців йому обстріляли вікна і нібито планували вбити.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства: професійна журналістська діяльність, особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Розслідування Кримінальні новини АТО Арешт Війна на Донбасі Новини Івано-Франківська Поліція
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