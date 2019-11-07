Зеленський пообіцяв "посадки" та результати у справах Гандзюк, Шеремета і Майдану
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що обіцяні посадки корупціонерів є тільки питанням часу та необхідності підготувати всі потрібні матеріали, щоб справи не розвалювалася в судах.
"Колишні політики не можуть зараз у цій системі, по-перше, це вже не схема, а система, знайти собі місце. І вони його не знайдуть, поки ми живі, скажімо так, в нормальному розумінні цього слова. Вони можуть виїжджати тільки за кордон, але не всі зможуть виїхати, і всі люди вже це бачать", – сказав Зеленський в інтерв'ю за кермом Tesla, яке опублікував Офіс Президента.
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Справи Гладковського, Дубневича, Пашинського і Микитася
Не дуже багато посадок? Поки що це не почалося? І згоден, і ні. Дивіться, справа Свинарчука є? Є. Пашинський є? Є. Микитась є? Є. Дубневич є? Є,
– сказав глава держави.
Він додав, що не всі нардепи голосували за зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, бо бояться такого ж ставлення до себе.
"І правильно бояться – воно (відношення) буде таким. А далі будуть вироки цим людям, про яких я говорив", – запевнив президент.
Зеленський зазначив, що якщо вироків не буде, то "будуть відкриті інші справи, і ніхто не зупинятиметься".
Справи Гандзюк та Шеремета
У чому є проблеми швидких відразу посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми зрозуміли, що повинні підготуватися. Інакше ці люди виходитимуть на свободу, тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде. І зі справою Каті Гандзюк, і з Павлом Шереметом, і всі ці справи в оборонній сфері, всі вони будуть,
– пообіцяв глава держави.
Справа Майдану
Він додав, що справою Майдану зараз починає займатися заступник генпрокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак.
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"Він повинен створити групу, і вже її створив. Справді, розглядалася справа 6 років, і ми як суспільство не бачимо справжніх результатів цієї складної справи. Я впевнений, що будуть", – сказав Президент України.
Зауважимо, що днями Державне бюро розслідувань попередило про тимчасове призупинення розслідувань злочинів, пов'язаних з протестами на Майдані. Причина – надмірне навантаження.
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