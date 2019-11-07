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      Висновки зробимо до кінця року, – Зеленський обіцяє розібратися з міністрами і депутатами

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      Зеленський пообіцяв зробити в кінці року висновки щодо роботи "Слуги народу" та уряду
      Зеленський пообіцяв зробити в кінці року висновки щодо роботи "Слуги народу" та уряду / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити в кінці року висновки про дотримання нардепами з фракції "Слуга народу" внутрішньопартійної дисципліни при голосуваннях. Глава держави також допустив відставку окремих членів Кабміну до кінця року.

      Що Зеленський сказав про "Слугу народу"?

      Не тільки там якісь такі, скажімо так, ганебні смс, вони теж є, є ганебні чутки, але я зараз дуже радий, що це поки що тільки чутки,
      – сказав Зеленський в інтерв’ю за кермом Tesla, яке опублікував Офіс Президента.

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      Президент зазначив, що є мінуси щодо статистики голосування того чи іншого нардепа від "Слуги народу", "але ми за всім цим стежимо, і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року".

      Тобто кожен депутат повинен розуміти, що він повинен голосувати за закони, які потрібні суспільству. І не всі законопроєкти популярні, не просто так же їх не приймали депутати Верховної Ради протягом 30 років,
      – сказав Зеленський.

      Він також розповів, що чесна домовленість про те, що якщо 70% партії "Слуга народу" виступають за той чи інший законопроєкт напередодні голосування, то всі депутати голосують.

      "Тому ми дуже уважно, і я особисто, стежимо за статистикою", – зауважив глава держави.

      Що Зеленський сказав про роботу Кабміну?

      Президент України допускає відставку окремих членів нинішнього уряду до кінця 2019 року.

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      "Такого молодого уряду ніколи не було. Теж тут є плюси і мінуси. Немає "корумпованого досвіду", і це великий плюс. Якщо ми сказали, що буде повне перезавантаження, – так, це ризик, але це великий плюс. Якщо вони не впораються – теж чекаємо до кінця цього року, хто не зможе – з тим будемо прощатися", – сказав Зеленський.

      Він додав, що зараз лунає багато критики на адресу Верховної Ради, уряду і особисто президента. Проте, за словами глави держави, він звик, то молодому уряду зараз дуже складно.

      Вони (нардепи та міністри) втрачають час іноді на спілкування, діалог, доказ, що "я не такий". Все це відбувається і в фейсбуці, і на інших веб-сайтах. Вони повинні зосередитися на тих законах і реформах, які вони повинні після голосування втілювати в життя,
      – наголосив президент.

      Зеленський додав, що говорили про те, що "цей президент не "доживе" до жовтня, цей уряд існуватиме 2 місяці максимум".

      "Нам говорили, що долар буде по 100, що всі міжнародні партнери від нас відвернуться, що жодного інвестора ми не зможемо залучити в Україну. Нічого з цього не сталося, нічого. Все нормально. І сказали, що ще буде повна ескалація і буде війна. Слава богу, що нічого з теорій цих політичних медіумів не відбулося", – сказав глава держави.

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      У вересні Зеленський заявляв, що попрощатися з новим урядом доведеться у тому разі, якщо йому не вдасться вирішити проблему високих тарифів на комунальні послуги.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України
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