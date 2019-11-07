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      Выводы сделаем к концу года, – Зеленский обещает разобраться с министрами и депутатами

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      Зеленский пообещал сделать в конце года выводы относительно работы "Слуги народа" и правительства
      Зеленский пообещал сделать в конце года выводы относительно работы "Слуги народа" и правительства / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать в конце года выводы о соблюдении нардепами из фракции "Слуга народа" внутрипартийной дисциплины при голосованиях. Глава государства также допустил отставку отдельных членов Кабмина до конца года.

      Что Зеленский сказал о "Слуге народа"?

      Не только там какие-то, скажем так, позорные смс, они тоже есть, есть позорные слухи, но я сейчас очень рад, что это пока только слухи,
      – сказал Зеленский в интервью за рулем Tesla, которое опубликовал Офис Президента.

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      Президент отметил, что есть минусы по статистике голосования того или иного нардепа от "Слуги народа", "но мы за всем этим следим, и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года".

      То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу. И не все законопроекты популярны, не просто так же их не принимали депутаты Верховной Рады в течение 30 лет,
      – сказал Зеленский.

      Он также рассказал, что честная договоренность о том, что если 70% партии "Слуга народа" выступают за тот или иной законопроект накануне голосования, то все депутаты голосуют.

      "Поэтому мы очень внимательно, и я лично, следим за статистикой", – отметил глава государства.

      Что Зеленский сказал о работе Кабмина?

      Президент Украины допускает отставку отдельных членов нынешнего правительства до конца 2019 года.

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      "Такого молодого правительства никогда не было. Здесь также есть плюсы и минусы. Нет "коррумпированного опыта", и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка, – да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся – тоже ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будем прощаться", – сказал Зеленский.

      Он добавил, что сейчас звучит много критики в адрес Верховной Рады, правительства и лично президента. Однако, по словам главы государства, он привык, то молодому правительству сейчас очень сложно.

      Они (нардепы и министры) теряют время иногда на общение, диалог, доказательство, что "я не такой". Все это происходит и в фейсбуке, и на других веб-сайтах. Они должны сосредоточиться на тех законах и реформах, которые они должны после голосования воплощать в жизнь,
      – подчеркнул президент.

      Зеленский добавил, что говорили о том, что "этот президент не "доживет" до октября, это правительство будет существовать 2 месяца максимум".

      "Нам говорили, что доллар будет по 100, что все международные партнеры от нас отвернутся, что ни одного инвестора мы не сможем привлечь в Украину. Ничего из этого не произошло, ничего. Все нормально. И сказали, что еще будет полная эскалация и будет война. Слава богу, что ничего из этих теорий политических медиумов не произошло", – сказал глава государства.

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      В сентябре Зеленский заявлял, что попрощаться с новым правительством придется в том случае, если ему не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа
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