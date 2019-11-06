Гальмування справи Майдану: що про це відомо та які наслідки матиме

Державне бюро розслідувань попереджає, що розслідування злочинів, пов'язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках на Майдані, тимчасово призупиниться. У ДБР кажуть – через надмірне навантаження. Чи можна вірити цим заявам – читайте у матеріалі 24 каналу.

Чи можна завадити призупинці розслідування цих злочинів та до яких наслідків ця зупинка може призвести – давайте розбиратись разом.

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Що відомо про справу Майдану?

Це – умовна назва всіх злочинів, які були скоєні під час Революції Гідності яка відбулась взимку 2013-2014 років. Всі вони умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

Сергій Горбатюк – екскерівник департаменту Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яке всі ці роки розслідувало справи Майадну, – пояснив 24 каналу, що вже зараз повідомлено про підозру організаторам, виконавцям чи середній ланці.

За кожним з цих епізодів є направлені обвинувальні акти до суду. Якщо брати загалом розслідування майданівських справ, то повідомлено про підозру 448 особам. А до суду направлені обвинувальні акти стосовно 298 осіб, – сказав він.

Які посадовці вже отримали підозру:

колишній президент Віктор Янукович;

колишній міністр юстиції Олена Лукаш і її ексзаступники (Лукаш інкримінується корупційна діяльність, а не по справах Майдану);

голова СБУ Олександр Якименко і його ексзаступники;

колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка;

колишній керівник київської поліції Валерій Мазан і його ексзаступник з громадської безпеки.

Загалом, по подіях Майдану 56 високопосадовців притягнуто до відповідальності. Питання тільки у ствердженні – ми не можемо сказати організатори вони чи ні. Вони підозрюються. Питання найбільш проблемне – завершити вироками ці розслідування, – сказав Горбатюк.

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Чому так довго тягнеться розслідування справи Майдану?

Тому що вона включає десятки і десятки окремих злочинів. Як зазначив адвокат Небесної сотні та голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко, навіть за умов нормального розслідування, процес триватиме ще кілька років. Тому що справа – надвичайно складна і об’ємна.

Якщо ж враховувати всі заяви, які робить керівництво ДБР, то можемо припустити, що розслідувати цю справу будуть ще довше.

Чому справу Майдану можуть розслідувати ще довше?

Тому що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба уже попередив, що так може бути.

Як відомо, Генпрокуратура почала передачу ДБР матеріалів про злочини, вчинені під час Революції гідності. З 20 листопада всі справи, не завершені прокуратурою, перейдуть іншим правоохоронним органам, у тому числі і Державному бюро розслідувань. Але для ефективної роботи над цими справами, як каже Роман Труба, ДБР катастрофічно не вистачає слідчих.

Для вирішення проблеми директор ДБР просить Верховну Раду якомога швидше ухвалити зміни до закону, що скасовують обмеження на набір персоналу. Окрім того, Труба пропонує дозволити спрощену конкурсну процедуру для слідчих Генпрокуратури, які вже займалися справою Майдану, щоб вони продовжили роботу над ними в стінах ДБР.

Справа Майдану – 5 тисяч томів матеріалів... 5 років розслідування, які потрібно відмотати назад і досліджувати із самого початку, – сказав він.

Чому Труба зробив резонансну заяву про справу Майдану?

З одного боку, як пояснив 24 каналу представник Інституту законодавчих ідей Артур Карвацький, заява Труби має суто технічне підґрунтя. Прокуратура не може займатися розслідуванням і нарешті позбувається цієї функції – це передбачено і Конституцією і законами, до того ж є давнім невиконаним досі зобов‘язанням України перед Радою Європи. Прокуратура, за його словами, просто виконує закон і передає провадження за підслідністю.

Природньо, що для передачі матеріалів цих проваджень (а це не одне провадження, а десятки), потрібен час. Власне, як і час для вивчення слідчими ДБР накопичених за п’ять років матеріалів, аналізом судових перспектив зібраних доказів (які, як маю припущення – близькі до нуля), та прийняттям подальших процесуальних рішень. Об‘єктивно це займає час, який вимірюється місяцями,

– сказав Карвацький.

З іншого боку, про те, що генпрокуратура не зможе вести слідство після 20 листопада, всі знали ще кілька років тому. І про те, що до цього треба готуватись, аби не допустити розвалу справи, теж знали.

Раніше заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак попереджав, що справу Майдану передадуть до ДБР, де буде створене спеціальне управління по розслідуванню.

Представники Адвокатської дорадчої групи, яка об'єднує адвокатів родин Небесної сотні, давно оприлюднили звернення до влади щодо необхідності негайного вжиття заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану. Але ці заклики ігнорувались.

Ще одна версія нехтування всіма попередженнями – справа Майдану не є пріоритетом для ДБР, оскільки очільника відомства пов’язують з колишнім заступником Адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим.

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Чи можна завадити гальмуванню розслідування?

Цілком. Представники Адвокатської дорадчої групи вже давно розказують, як це можна зробити.

Адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська окремо уточнила, що редакція правки до закону про ДБР, яку запропонували адвокати потерпілих, забезпечує сталість розслідувань у справах Майдану, а не дає безконтрольні права директору ДБР.

Там дуже чіткий критерій для тих, кого ми просимо призначити в ДБР за спрощеною процедурою – не менше від 4-х місяців входити до слідчих груп у кримінальних провадженнях, які передаються за підслідністю ДБР. Цей критерій не можна обійти "заднім числом" чи якось сфальсифікувати. Якщо цього не зробити, тоді наслідки будуть катастрофічними для слідства у справах Майдану,

– зазначила Закревська.

Які наслідки матиме гальмування розслідування?

Різноманітні. При чому, як пояснив 24 каналу адвокат АО "Клочков та партнери" Олександр Кудрявцев, наслідки ці будуть не лише юридичні.

Перш за все, наслідок політичний: неспроможність ДБР довести до ладу розслідування найрезонансніших злочинів за всю історію України може похитнути позиції нинішньої влади і зведе нанівець довіру людей до неї.

Другим Кудрявцев вважає наслідок соціальний. "Вже п'ять років українське суспільство чекає на відповідь: хто винен у смерті Небесної сотні? Цю відповідь вже п'ять років не може надати ГПУ, а зараз ще й ДБР відхрещується від закінчення розслідування. Така позиція правоохоронних органів може викликати соціальне обурення, яке з кухонь і диванів в решті-решт виллється на вулиці у вигляді масових протестів", – наголосив він.

Третій наслідок, за словами адвоката, іміджевий. Кудрявцев нагадав, що вже п'ять років весь прогресивний світ чекає результатів розслідування злочинів на Майдані.

Зараз ми дуже близькі до того, щоб зганьбитися перед світовою спільнотою і розписатися про власну неспроможність провести ефективне розслідування наймасштабнішого вбивства в сучасній українській історії,

– сказав він.

Психологічним наслідком він назвав той стрес, який переживають сотні родичів загиблих та постраждалих на Майдані. При цьому уже п’ять років своєю безпорадністю правоохоронні органи щодня посилюють моральні страждання цих людей і підривають віру цих людей у справедливість.

Останній наслідок, за словами Кудрявцева, юридичний. "Затягування розслідування призведе до порушення прав потерпілих на справедливу і швидку сатисфакцію. І в подальшому ускладнить розгляд цього кримінального провадження в суді, а отже надасть винним особам незаслужений шанс уникнути кримінальної відповідальності", – наголосив адвокат.

Більшете про те, як родичі загиблих під час Революції Гідності переживають розслідування, читайте у спецпроекті 24 каналу: Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні