ДБР тимчасово припинить розслідування справ щодо Майдану через брак слідчих, – Труба

Через велике навантаження на ДБР, розслідування злочинів, пов'язаних з масовими протестами у 2013-2014 роках на Майдані, тимчасово призупиниться.

Про це повідомив глава Державного бюро розслідувань Роман Труба в "Українській правді".

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Він пояснює це тим, що з 20 листопада усі справи, які раніше розслідувала прокуратура, перейдуть до інших правоохоронних органів, у тому числі до ДБР. Але в останньому "катастрофічно не вистачає слідчих".

Проблема полягає ще в тому, що Закон України "Про Державне бюро розслідувань" обмежує кількість працівників, які можуть працювати в ДБР – 1500 людей по всій Україні разом зі слідчими, оперативниками та державними службовцями,

– написав він.

Відтак зараз на одного слідчого припадає понад 100 проваджень: злочини високопосадовців, правоохоронців, суддів, а також військові злочини та інші справи.

"Розслідувати справи Майдану буде окремий підрозділ, але сформувати його лише з чинних слідчих означає суттєво сповільнити розслідування в інших провадженнях", – зазначив керівник ДБР.

Через це Труба пропонує народним депутатам швидко ухвалити зміни до закону про ДБР. А саме, скасувати обмеження на кількість працівників відомства. Також він пропонує запровадити спрощену конкурсну процедуру для слідчих ГПУ, які розслідують "справи Майдану".

Розслідування справ Майдану: коротко

23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення;

відділ Горбатюка займався розслідуванням справ Майдану.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років.

А злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

Після звільнення Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

19 лютого 2019 року напередодні річниці розстрілів у центрі Києва моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.