ГБР временно прекратит расследование дел по Майдана из-за нехватки следователей, – Труба

Из-за большой нагрузки на ГБР, расследование преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане, временно приостановится.

Об этом сообщил глава Государственного бюро расследований Роман Труба в "Украинской правде".

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Он объясняет это тем, что с 20 ноября все дела, которые ранее расследовала прокуратура, перейдут в другие правоохранительные органы, в том числе в ГБР. Но в последнем "катастрофически не хватает следователей".

Проблема еще в том, что Закон Украины "О Государственном бюро расследований" ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР – 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и государственными служащими,

– написал он.

Поэтому сейчас на одного следователя приходится более 100 производств: преступления чиновников, правоохранителей, судей, а также военные преступления и другие дела.

"Расследовать дела Майдана будет отдельное подразделение, но сформировать его только из действующих следственных означает существенно замедлить расследование в других производствах", → отметил руководитель ГБР.

Поэтому Труба предлагает народным депутатам быстро принять изменения в закон о ГБР. В частности, отменить ограничения на количество работников ведомства. Также он предлагает ввести упрощенную конкурсную процедуру для следователей ГПУ, которые расследуют "дела Майдана".

Расследования дел Майдана: коротко 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о его увольнении;

отдел Горбатюка занимался расследованием дел Майдана;

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

а преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новосозданный департамент в Генпрокуратуре;

после освобождения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

19 февраля 2019 года накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнуто лишь ограниченного прогресса в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.