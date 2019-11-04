Богдан хотів загальмувати розслідування справ щодо Майдану та Януковича, – Горбатюк

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан хотів згорнути розслідування злочинів, що трапилися під час Революції Гідності у 2014 році. Також він мав бажання припинити й розслідування економічних злочинів президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.

Як розповів колишній начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк у коментарі телеканалу "Прямий", наприкінці зустрічі з президентом Володимиром Зеленським до них підійшов Андрій Богдан.

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Він, не знаючи про суть, сказав: "Не розслідувались справи, не розслідувалися стосовно вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимире Олександровичу". А він (президент Володимир Зеленський – 24 канал) каже сам: "Як же не розслідувались, якщо мені щойно доповіли, що є результати?". "Отже, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано – і вбивства протестувальників, і вбивства правоохоронців. Значить, все, далі не треба розслідувати,

– сповістив Горбатюк.

За його словами, після цих слів він наголосив, що справи Майдану все ж треба розслідувати, і багато ще до їхнього завершення.

"І, в першу чергу, стосовно організаторів, і потрібні зміни в закон. І це саме питання президента щодо внесення змін в закон, який розблоковує можливість застосування заочного судочинства", – додає колишній начальник управління спецрозслідування ГПУ.

Богдан, зі свого боку, відповів, що цим питанням не займається президент, тому слід усе доповісти новому генпрокурору.

"Я кажу: "Плюс, ще злочинна організація Януковича, економічні злочини підлягають розслідуванню." – "Та ні, про що ви розказуєте? Які економічні злочини? Про що ви розказуєте?". І потім він вже перевів тему на те, що на вас наступний чекає…" – зауважив Горбатюк.

Він переконує що усе вищезазначене Богдан говорив серйозно.

"Я, можливо, перебільшую з точки зору емоційної, але суть такою була. Тобто перехід від того, що нічого не розслідувано. А потім до того, що треба розслідувати", – констатував колишній працівник ГПУ.

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До слова, Богдана підозрюють у тому, що він свого часу сприяв режиму Януковича. Зокрема, раніше колишній суддя Конституційного суду Петро Стецюк дав свідчення проти чинного голови ОПУ. Суддя переконує, що Богдан здійснював на нього тиск, аби той виніс рішення на користь президента-втікача. Крім того, за інформацією проєкту "Схеми", напередодні того, як Янукович відмовився від асоціації з ЄС у 2013 році, Богдан був у Росії поруч з Азаровим.

Що відомо про Сергія Горбатюка та розслідування справ Майдану: коротко