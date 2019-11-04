Богдан хотел затормозить расследование дел относительно Майдана и Януковича, – Горбатюк

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел свернуть расследования преступлений, случившихся во время Революции Достоинства в 2014 году. Также он имел желание прекратить и расследования экономических преступлений президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения.

Как рассказал бывший начальник управления спецрасследования Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии телеканалу "Прямой", в конце встречи с президентом Владимиром Зеленским к ним подошел Андрей Богдан.

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Он, не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (президент Владимир Зеленский – 24 канал) говорит сам: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Таким образом, уже не надо расследовать. Все расследовано – и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать,

– сообщил Горбатюк.

По его словам, после этих слов он отметил, что дела Майдана все же надо расследовать, и долго еще до их завершения.

"И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", – добавляет бывший начальник управления спецрасследования ГПУ.

Богдан, со своей стороны, ответил, что этим вопросом не занимается президент, поэтому следует все доложить новому генпрокурору.

"Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию." – "Да нет, о чем вы рассказываете? Экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что на вас следующий ждет..." – сказал Горбатюк.

Он убеждает что все вышесказанное Богдан говорил серьезно.

"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть была такой. То есть переход от того, что ничего не расследовано. А потом к тому, что надо расследовать", – констатировал бывший работник ГПУ.

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К слову, Богдана подозревают в том, что он в свое время способствовал режиму Януковича. В частности, ранее бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания против действующего главы ОПУ. Судья утверждает, что Богдан осуществлял на него давление, чтобы тот вынес решение в пользу президента-беглеца. Кроме того, по информации проекта "Схемы", накануне того, как Янукович отказался от ассоциации с ЕС в 2013 году, Богдан был в России наряду с Азаровым.

Что известно о Сергее Горбатюке и расследованиях дел Майдана: коротко