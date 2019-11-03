Вброс по драку Баканова и Богдана сделал Бухарев, – Лещенко

Информация о драке председателя Офиса Президента Андрея Богдана и главы СБУ Ивана Баканова оказалась фейком. Информационный вброс сделал первый заместитель главы СБУ Владислав Бухарев.

Конфликт на самом деле между ним и Бакановым, об этом написал экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

С чего все началось: Баканов и Богдан подрались в Офисе Президента, – СМИ

Лещенко отмечает, что Бухарев сделал это, потому что ему грозит увольнение.

Чтобы избежать увольнения, Бухарев решил наладить отношения с Коломойским и немного приперчить ситуацию в информационном пространстве вбросом о драке Богдана и Баканова,

– добавил Лещенко.

Информацию о том, что Богдан и Баканов якобы подрались, распространили несколько журналистов. В частности, в сообщениях говорилось, что у Богдана даже выбитый зуб и он уже несколько дней не ходит на работу.

Реакция Офиса Президента

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко подчеркнул, что эта информация – ложь. Он отметил, что даже в опровержении она не нуждается, ибо "является вымышленной от начала и до конца".

Сами председатель СБУ и председатель ОП официально не комментировали информацию о столкновении. Богдан только опубликовал в фейсбуке шутку в адрес Баканова: "Не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!" А Баканов в ответ на сообщение журналиста только написал: "Очень смешно".