Вкид по бійку Баканова і Богдана зробив Бухарєв, – Лещенко

Інформація про бійку голови Офісу Президента Андрія Богдана та очільника СБУ Івана Баканова виявилась фейком. Інформаційний вкид зробив перший заступник Голови СБУ Владислав Бухарєв.

Конфлікт насправді є між ним та Бакановим, про це написав екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

З чого все почалось: Баканов і Богдан побилися в Офісі Президента, – ЗМІ

Лещенко зазначає, що Бухарєв зробив це, бо йому загрожує звільнення.

Щоб уникнути звільнення, Бухарєв вирішив налагодити взаємини з Коломойським і трохи приперчити ситуацію в інформаційному просторі вкидом про бійку Богдана та Баканова, – додав Лещенко.

Інформацію про те, що Богдан і Баканов нібито побились, поширили кілька журналістів. Зокрема, у повідомленнях мовилося, що у Богдана навіть вибитий зуб і він уже кілька днів не ходить на роботу.

Реакція Офісу Президента

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко наголосив, що ця інформація – брехня. Він зазначив, що навіть спростування вона не потребує, бо "є вигаданою від початку і до кінця".

Самі голова СБУ та голова ОП офіційно не коментували інформацію про сутичку. Богдан лише опублікував у фейсбуці жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!" А Баканов у відповідь на повідомлення журналіста лише написав: "Дуже смішно".