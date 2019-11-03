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      Вкид по бійку Баканова і Богдана зробив Бухарєв, – Лещенко

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      Автором фейку по бійку Баканова і Богдана є Бухарєв, – Лещенко
      Автором фейку по бійку Баканова і Богдана є Бухарєв, – Лещенко / 24 канал

      Інформація про бійку голови Офісу Президента Андрія Богдана та очільника СБУ Івана Баканова виявилась фейком. Інформаційний вкид зробив перший заступник Голови СБУ Владислав Бухарєв.

      Конфлікт насправді є між ним та Бакановим, про це написав екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

      З чого все почалось: Баканов і Богдан побилися в Офісі Президента, – ЗМІ

      Лещенко зазначає, що Бухарєв зробив це, бо йому загрожує звільнення.

      Щоб уникнути звільнення, Бухарєв вирішив налагодити взаємини з Коломойським і трохи приперчити ситуацію в інформаційному просторі вкидом про бійку Богдана та Баканова, – додав Лещенко. 

      Інформацію про те, що Богдан і Баканов нібито побились, поширили кілька журналістів. Зокрема, у повідомленнях мовилося, що у Богдана навіть вибитий зуб і він уже кілька днів не ходить на роботу.

      Реакція Офісу Президента

      Заступник голови ОП Кирило Тимошенко наголосив, що ця інформація – брехня. Він зазначив, що навіть спростування вона не потребує, бо "є вигаданою від початку і до кінця". 

      Самі голова СБУ та голова ОП офіційно не коментували інформацію про сутичку. Богдан лише опублікував у фейсбуці жарт на адресу Баканова: "Не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!" А Баканов у відповідь на повідомлення журналіста лише написав: "Дуже смішно".

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Лещенко - новини Андрій Богдан Іван Баканов Офіс Президента СБУ
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