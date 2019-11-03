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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Баканов і Богдан побилися в Офісі Президента, – ЗМІ

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      Баканов вибив Богдану зуб під час сутички, пишуть журналісти
      Баканов вибив Богдану зуб під час сутички, пишуть журналісти / Колаж 24 каналу

      Голова СБУ Іван Баканов вибив зуб голові Офісу Президента Андрієві Богдану. Інцидент стався 30 жовтня на вулиці Банковій, де розташований Офіс Президента України.

      "На Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан з тих пір на роботу не виходить. Причина конфлікту – призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. Богдан хотів – Нескромного (чинного заступника голови СБУ). Баканов – Вовка. Богдану вибили зуб", – написав на своїй фейсбук-сторінці журналіст Станіслав Речинський.

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      Він додав, що Президент України Володимир Зеленський підписав подання Баканова на звільнення 2 заступників голови СБУ – Владислава Бухарєва та Дмитра Нескромного

      "Дублик (заступник голови СБУ) не підписав. Баканов – це Коломойський. І він зараз фактично керує СБУ. І це погано", – додав журналіст.

      Інформацію про конфлікт баканова та Богдана підтвердила журналістка Соня Кошкіна.

      "Фактаж весь підтверджую – перевірила. І по Богдану – теж. Оцінки і акценти у мене дещо інші, але поки залишу їх при собі – зараз важливий саме фактаж", – написала журналістка на своєму телеграм-каналі.

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      Що каже Богдан?

      Голова Офісу Президента традиційно займається тролінгом і поки що серйозно нічого не прокоментував. Лише опублікував у фейсбуці такий допис:

      Баканов, не попадайся на моєму шляху! Наступного разу вип'ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити!

      Що каже Баканов?

      Голова СБУ теж поки що теж офіційно не підтвердив і не спростував інформацію про бійку. Сказав лише: "Дуже смішно".

      "Взяв і написав Баканову. Він відписує: "Дуже смішно" і багато смайликів. От тепер сиджу і думаю, то побилися, чи не побилися? У будь-якому разі, джерело в ОПУ "дало мені зуб", що у Богдана із зубом все ок", – повідомив на своєму телеграм-каналі журналіст Роман Кравець.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Богдан Іван Баканов Офіс Президента СБУ Сутички Скандал
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