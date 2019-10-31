Ми бачимо загрозу в багатьох людях, – Богдан про ситуацію із "Слугою народу"

Загроза для розгойдування ситуації у президентській фракції "Слуга народу" справді є, однак наразі її вдається контролювати. Попри це – фракція ефективна і голосує активно.

Будь-яке середовище не є ідеальним, про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді".

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Водночас він вважає, що фракція при голосуванні "не має проблем і їх не треба вигадувати".

Ми бачимо загрозу в багатьох людях. Але ми вважаємо, що ми можемо... Поки що нам вдається цю загрозу не робити критичною для існування. Поки що немає рішень, що ми когось звільняємо з фракції,

– сказав очільник ОПУ.

Богдан пояснив, що у фракції "є різні думки і є люди, які принципово з чимось не погоджуються". Однак, за його словами, фракція ефективна і голосує за всі поставлені перед Верховною Радою законопроєкти.

"У нас багато людей, у них різні погляди. Їх ліпше не зупиняти і не старатися модерувати, вони з часом знайдуть себе і своє місце в політикумі", – додав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що причини неузгоджень під час голосувань – різні.

У когось є принципи, через які він не може переступити і за це голосувати не буде. Якась частина людей хворіє, якась частина людей має якісь сімейні проблеми і не може бути присутньою,

– пояснив Богдан.

Ще якась частина, за його словами, "їдуть в міжнародні відрядження і вже як народні депутати не можуть бути присутніми".

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Окрім того, що нардепи від цієї політичної сили регулярно потрапляють у неоднозначні ситуації ( як от Богдан Яременко із перепискою), різноголосся між ними інколи переростає у справжні скандали. Приклад цього – поліграф для "слуг народу". Перед тим кількох нардепів від цієї фракції запідозрили у корупції.

Вони могли отримати по 30 тисяч доларів за те, що на засіданні фінансового комітету Ради не проголосували проти корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості. Через це Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження і викликає усіх причетних депутатів (їх 11) на допит.