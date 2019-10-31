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      Ми бачимо загрозу в багатьох людях, – Богдан про ситуацію із "Слугою народу"

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      Богдан пояснив, чи є загрози для фракції "Слуга народу"
      Богдан пояснив, чи є загрози для фракції "Слуга народу" / Getty Images

      Загроза для розгойдування ситуації у президентській фракції "Слуга народу" справді є, однак наразі її вдається контролювати. Попри це – фракція ефективна і голосує активно.

      Будь-яке середовище не є ідеальним, про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Богдан в інтерв’ю "Українській правді".

      Знайте більше: Скандал у "Слузі народу" – кого Зеленський має поставити на місце

      Водночас він вважає, що фракція при голосуванні "не має проблем і їх не треба вигадувати".

      Ми бачимо загрозу в багатьох людях. Але ми вважаємо, що ми можемо... Поки що нам вдається цю загрозу не робити критичною для існування. Поки що немає рішень, що ми когось звільняємо з фракції,
      – сказав очільник ОПУ.

      Богдан пояснив, що у фракції "є різні думки і є люди, які принципово з чимось не погоджуються". Однак, за його словами, фракція ефективна і голосує за всі поставлені перед Верховною Радою законопроєкти.

      "У нас багато людей, у них різні погляди. Їх ліпше не зупиняти і не старатися модерувати, вони з часом знайдуть себе і своє місце в політикумі", – додав він.

      Керівник Офісу Президента зазначив, що причини неузгоджень під час голосувань – різні.

      У когось є принципи, через які він не може переступити і за це голосувати не буде. Якась частина людей хворіє, якась частина людей має якісь сімейні проблеми і не може бути присутньою,
      – пояснив Богдан.

      Ще якась частина, за його словами, "їдуть в міжнародні відрядження і вже як народні депутати не можуть бути присутніми".

      Що відомо про конфлікти у "Слузі народу"?

      Окрім того, що нардепи від цієї політичної сили регулярно потрапляють у неоднозначні ситуації ( як от Богдан Яременко із перепискою), різноголосся між ними інколи переростає у справжні скандали. Приклад цього – поліграф для "слуг народу". Перед тим кількох нардепів від цієї фракції запідозрили у корупції.

      Вони могли отримати по 30 тисяч доларів за те, що на засіданні фінансового комітету Ради не проголосували проти корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості. Через це Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження і викликає усіх причетних депутатів (їх 11) на допит. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Андрій Богдан Слуга народу Верховна Рада Законодавство Офіс Президента Новини України Новини політики
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