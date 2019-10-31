Мы видим угрозу во многих людях, – Богдан о ситуации со "Слугой народа"

Угроза для раскачивания ситуации в президентской фракции "Слуга народа" действительно есть, однако пока ее удается контролировать. Несмотря на это – фракция эффективна и голосует активно.

Любая среда не является идеальной, об этом сказал руководитель Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

Знайте больше: Скандал в "Слуге народа" – кого Зеленский должен поставить на место

В то же время он считает, что фракция при голосовании "не имеет проблем, и их не надо придумывать".

Мы видим угрозу во многих людях. Но мы считаем, что мы можем... Пока нам удается эту угрозу не делать критической для существования. Пока нет решений, что мы кого-то увольняем из фракции,

– сказал глава ОПУ.

Богдан объяснил, что у фракции "есть разные мнения и есть люди, которые принципиально с чем-то не соглашаются". Однако, по его словам, фракция эффективна и голосует за все поставленные перед Верховной Радой законопроекты.

"У нас много людей, у них разные взгляды. Их лучше не останавливать и не стараться модерировать, они со временем найдут себя и свое место в политикуме", – добавил он.

Руководитель Офиса Президента отметил, что причины разногласий во время голосований – разные.

У кого-то есть принципы, из-за которых он не может перешагнуть и за это голосовать не будет. Какая-то часть людей болеет, какая-то часть людей имеет какие-то семейные проблемы и не может присутствовать,

– объяснил Богдан.

Еще какая-то часть, по его словам, "едут в международные командировки и уже как народные депутаты не могут присутствовать".

Что известно о конфликтах в "Слуге народа"?

Кроме того, что нардепы от этой политической силы регулярно попадают в неоднозначные ситуации ( как вот Богдан Яременко с перепиской), разноголосица между ними порой перерастает в настоящие скандалы. Пример этого – полиграф для "слуг народа". Перед тем нескольких нардепов от этой фракции заподозрили в коррупции.

Они могли получить по 30 тысяч долларов за то, что на заседании финансового комитета Рады не проголосовали против коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости. Из-за этого Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство и вызывает всех причастных депутатов (их 11) на допрос.