САП вызывает на допрос всех депутатов из финансового комитета Рады

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что действительно подписал повестки с вызовом на допрос всем народным депутатам и членам финансового комитета Верховной Рады Украины.

Причем повестки Холодницкий подписал, по его же словам, "независимо от фракции", к которой принадлежит тот или иной депутат. Об этом рассказали в Укринформе.

О ситуации в финансовом комитета: "Слуг народа" созвали на встречу, Дубинский прокомментировал скандал из-за взятки

"Такие повестки всем (членам финансового комитета – 24 канал) были сегодня (30 октября – 24 канал) высланы. Теперь каждый из них (депутатов, которые получат повестки от САП – 24 канал), если даже не получается со временем, может связаться с прокурором – телефон указан в повестке – и договориться о конкретном времени (допроса – 24 канал)", – рассказал Холодницкий.

О каком уголовном производстве говорится?

САП начала уголовное производство против всех 11 депутатов "Слуги народа" из финансового комитета Рады по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов.

Говорится о голосовании против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке недвижимости на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кто из депутатов под подозрением?

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение коррупционной схемы:

Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.