САП вызывает на допрос всех депутатов из финансового комитета Рады
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что действительно подписал повестки с вызовом на допрос всем народным депутатам и членам финансового комитета Верховной Рады Украины.
Причем повестки Холодницкий подписал, по его же словам, "независимо от фракции", к которой принадлежит тот или иной депутат. Об этом рассказали в Укринформе.
О ситуации в финансовом комитета: "Слуг народа" созвали на встречу, Дубинский прокомментировал скандал из-за взятки
"Такие повестки всем (членам финансового комитета – 24 канал) были сегодня (30 октября – 24 канал) высланы. Теперь каждый из них (депутатов, которые получат повестки от САП – 24 канал), если даже не получается со временем, может связаться с прокурором – телефон указан в повестке – и договориться о конкретном времени (допроса – 24 канал)", – рассказал Холодницкий.
О каком уголовном производстве говорится?
САП начала уголовное производство против всех 11 депутатов "Слуги народа" из финансового комитета Рады по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов.
Говорится о голосовании против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке недвижимости на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Кто из депутатов под подозрением?
11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение коррупционной схемы:
- Ирина Аллахвердиева,
- Ольга Василевская-Смаглюк,
- Дарья Володина,
- Юлия Диденко,
- Александр Дубинский,
- Виктория Кинзбурская,
- Алексей Ковалев,
- Анна Колесник,
- Алексей Леонов,
- Анастасия Ляшенко,
- Евгений Петруняк.
Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
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