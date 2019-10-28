"Слуг народа" созвали на встречу: Дубинский прокомментировал скандал из-за взятки
"Слуга народа" проведет заседание фракции в атмосфере строгой конфиденциальности. Корреспондентам 24 канала удалось поговорить с Александром Дубинским. Он является одним из 11 депутатов членов финансового комитета. К которому и есть вопрос о том, могли ли им предлагать взятку.
Александр Дубинский уже с уверенностью говорит о том, что этот скандал пробудили его коллеги из "Слуги народа" и что они должны понести за это ответственность. Он также планирует поднимать этот вопрос на заседании фракции.
Читайте также: Лгал ли Дубинский: данные с полиграфа
Нардеп рассказал, что якобы это сделали те люди, которые не хотели, чтобы финансовый комитет, членом которого он является, рассматривал вопрос о легализации игорного бизнеса.
"Есть постановление Верховной Рады, которое распределяет названия комитетов, какие полномочия касаются их сферы действия. В рамках распределения полномочий комитетов, игровой бизнес должен рассматриваться и рекомендоваться Верховной Раде к голосованию финансовым комитетом парламента. Этот фейковый скандал с взятками, который разгонялся, был необходим для того, чтобы сейчас тихо передать этот законопроект в экономический комитет. Который не имеет ни полномочий, ни экспертизы для того, чтобы этот законопроект рассматривать", – заявил Дубинский.
Когда корреспонденты 24 канала спросили его: "Почему он не поддерживал законопроект, который отменяет эти электронные площадки, из-за которых государство теряет по 1 миллиону гривен каждый день?". Он сказал, что законопроект о котором идет речь не отменял эти действия, это вопрос на заседании фракции будет 100% обсуждаться.
САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.
Предполагаемая коррупция среди "слуг народа": что нужно знать?
- Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурська, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".