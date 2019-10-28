"Слуг народа" созвали на встречу: Дубинский прокомментировал скандал из-за взятки

"Слуга народа" проведет заседание фракции в атмосфере строгой конфиденциальности. Корреспондентам 24 канала удалось поговорить с Александром Дубинским. Он является одним из 11 депутатов членов финансового комитета. К которому и есть вопрос о том, могли ли им предлагать взятку.

Александр Дубинский уже с уверенностью говорит о том, что этот скандал пробудили его коллеги из "Слуги народа" и что они должны понести за это ответственность. Он также планирует поднимать этот вопрос на заседании фракции.

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Нардеп рассказал, что якобы это сделали те люди, которые не хотели, чтобы финансовый комитет, членом которого он является, рассматривал вопрос о легализации игорного бизнеса.

"Есть постановление Верховной Рады, которое распределяет названия комитетов, какие полномочия касаются их сферы действия. В рамках распределения полномочий комитетов, игровой бизнес должен рассматриваться и рекомендоваться Верховной Раде к голосованию финансовым комитетом парламента. Этот фейковый скандал с взятками, который разгонялся, был необходим для того, чтобы сейчас тихо передать этот законопроект в экономический комитет. Который не имеет ни полномочий, ни экспертизы для того, чтобы этот законопроект рассматривать", – заявил Дубинский.

Когда корреспонденты 24 канала спросили его: "Почему он не поддерживал законопроект, который отменяет эти электронные площадки, из-за которых государство теряет по 1 миллиону гривен каждый день?". Он сказал, что законопроект о котором идет речь не отменял эти действия, это вопрос на заседании фракции будет 100% обсуждаться.

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады.

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